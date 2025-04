"Quieren buscar una campaña para destruirme": lo que dijo Flavio Perchman y por qué "la guerra de las radios deportivas no está haciendo bien"

“Yo quería esperar que pasara el partido de Copa y después instalar el tema del DT, pero todos los medios se encargaron de decir que ya estaba elegido (Jadson Viera), que ya era el técnico... Y contra todo eso no puedo hacer nada. Lo que pasa es que ustedes van cambiando todo el tiempo. Lamentablemente están las tres radios juntas (en Medellín, Sport 890, Carve Deportiva y El Espectador Deportes, ante las que habló este miércoles), pero la guerra entre ustedes ha hecho que haya un montón de cosas que terminan perjudicando, porque hay que buscar todo el tiempo la noticia sensacionalista, el problema… Yo acá vi un montón de tuits de que Jadson arrancaba tal día y no es así. Tampoco puedo estar todos los días. Hace tres días que no habló e igual se sigue hablando de mí”, dijo en rueda de prensa.

“Jadson Viera siempre fue el técnico que yo quise”, reiteró, y ante otras opciones señaló: “No descarto a nadie”.

Luego, Perchman se refirió a los cuestionamientos sobre sus frecuentes presencias en los medios y habló de una "campaña" en su contra.

“A veces, cuando dicen que hablo mucho, digo 'pero cómo, cuando ganamos los clásicos, cuando ganamos la Supercopa, ¿ahí no hablaba mucho?'. Es todo tan relativo como lo plantean. Por eso te digo que ahora a veces vos decís, ‘bueno, quieren buscar una campaña para destruirme’. Que se queden tranquilos todos los que están en esa que no me van a destruir, nada más”.

Consultado por si entiende hay una campaña contra él, dio su explicación. “No digo que haya una campaña por lo del entrenador. Me llama la atención... Ya de por sí hablo mucho, siempre les digo lo mismo a ustedes. Yo estoy acá porque los tres (en referencia a los enviados de las radios a Colombia) me están llamando para que baje para hablar. Yo no pido las entrevistas, son ustedes los que me piden que hable", les dijo a los periodistas de Sport 890, Carve Deportiva y El Espectador Deportes presentes en Medellín.

"Y los mismos que piden que yo hable, después dicen habla mucho. Raro. Conceptualmente es raro. Si vos me decís para hablar y después me decís habla mucho, es raro".

Perchman también cuestionó que durante este tiempo en el que dijo que no iba a hablar, hubo notas radiales en las que preguntaron a distintos entrevistados sobre su desempeño como vicepresidente de Nacional.

Una de ellas fue a Álvaro Gutiérrez, ex DT de Nacional, y otra al entrenador Julio César “Tola” Antunez, ambas en El Espectador Deportes este martes.

"Por otro lado, lo que digo es que no estoy yo, hace tres días que no hablo, e igual a muchos de los entrevistados las preguntas van sobre mi accionar. Entonces digo: es tan poco lo que se analiza de fútbol, lo que se habla de fútbol. A mí me llama la atención siempre. Cada uno sabe el camino que hace. Lo que digo es que esta guerra de las radios, con tres radios deportivas ahora, la verdad que hay un montón de aspectos que no está haciendo bien. Pero cada una de las cabezas importantes sabrá qué camino toma, yo digo lo que pienso como siempre”, señaló.