La sorprendente decisión que tomó Flavio Perchman con la prensa y sus apariciones en los medios, y que comunicó antes del viaje de Nacional a Colombia

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Flavio Perchman y Ricardo Vairo.jpeg

NACIONAL ¿Por qué no viajó Diego Polenta con Nacional a Colombia? La respuesta de Sebastián Eguren y lo que dijo sobre si Martín Ligüera podría seguir en el cargo de DT

COPA LIBERTADORES Atlético Nacional vs Nacional: día y el horario poco habitual del debut tricolor en la Copa Libertadores 2025

Este lunes cuando los medios presentes en la terminal aérea fueron a buscarlo, les dijo que no iba a hacer declaraciones.

Además, les comunicó hasta cuándo no volverá a hablar.

Perchman tomo la decisión de no brindar notas hasta después del partido del miércoles ante Atlético Nacional.

Lo que dijo Vairo sobre la exposición

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, habló este lunes y se refirió a la exposición en los medios.

Vairo expresó que en ningún momento los integrantes del cuerpo técnico de Martín Lasarte le expresaron molestia por las apariciones públicas constantes del vicepresidente Flavio Perchman, pero aclaró: "Es cierto que es uno de los temas que estoy analizando para hablar en esta nueva etapa. Hay que tener cuidado con eso, el tema de estar muy expuesto no es bueno para las decisiones posteriores de Nacional", dijo en radio El Espectador.

Agregó: "Hay cosas que es necesario decir, queremos ser transparentes con el socio, pero hay cosas que uno debe hacerlas para adentro y comunicarlas cuando están definidas".

El dirigente manifestó que Perchman es el responsable de la parte deportiva, pero "no quiere decir que las decisiones las tome él. En la decisión del entrenador (Martín Lasarte) Flavio no estaba de acuerdo, él quería un cambio. Está claro que se confunde, que cuando uno habla más es el que decide. Eso no es así, todo lo hablamos, una vez que se definió por Lasarte él se subió al barco y trabajó para eso".