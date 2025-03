¿Por qué no viajó Diego Polenta con Nacional a Colombia? La respuesta de Sebastián Eguren y lo que dijo sobre si Martín Ligüera podría seguir en el cargo de DT

“Lo de ayer fue un poco notorio por el partido, incluso por cómo se dio el partido, que era absolutamente todo negativo lo que iba pasando en el transcurso de los 90 minutos. Y bueno, después un poco como se comunicó, como un acuerdo entre Ricardo (Vairo, presidente de Nacional) y Martín (Lasarte), era algo que era bastante obvio por cómo se venía viviendo la cosa y sobre todo por cómo se vio el partido”, señaló.

“Obviamente que uno nunca lo espera, nunca es una buena situación, muchísimo menos con gente tan identificada con el club como todo el cuerpo técnico y nosotros siempre con la esperanza de poderlo haber dado vuelta antes. Pero realmente ahora estamos en este momento afrontando lo que venga futuro, e intentando planificar y resolver el precio de un entrenador”, agregó.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Martín Lasarte y Esteban Conde.jpeg Esteban Conde y Martín Lasarte FOTO: LEONARDO CARREÑO

Consultado sobre por qué fue elegido Ligüera, dijo: “Primero por dos cosas puntuales. Uno, primero es el entrenador que tiene la licencia para entrenar. Si bien nosotros teníamos la posibilidad de hacer un provisorio, esto demora 48, no demora, hay un plazo de 48 horas, estamos viajando hoy, jugamos el miércoles y la otra porque Martín está en el club y es un entrenador del primer equipo, o sea que tiene todas las condiciones como para poder llevar esto adelante”.

Eguren también contó que ambos confeccionaron la lista de viajeros y que estará junto a Ligüera como asistente técnico. “Martín va a ser entrenador y obviamente yo lo voy a estar haciendo de dos porque corresponde, no voy a dejarlo solo en este momento, pero sí, elegimos los futbolistas que van a ir para allá”, comentó.

¿Por qué no viajó Diego Polenta?

La baja de Diego Polenta llamó la atención en la lista de viajeros, por lo que se le consultó a Eguren por su ausencia y por qué no viajó.

“Diego no está, no por temas técnicos o tácticos, sino por otro tema, es un tema más personal que no pudo viajar con nosotros”, expresó.

El zaguero, que volvió a la titularidad este domingo en el partido en que Lasarte se jugaba su continuidad, fue expulsado a los 2 minutos de juego.

polenta coates.jpg Diego Polenta y Sebastián Coates en la práctica de Nacional Foto: @Nacional

La búsqueda de DT y la posibilidad de que siga Ligüera

Eguren también señaló cómo es la búsqueda de nuevo entrenador. “Evaluando e intentando pensar, siendo sobre todo calmos. La elección de un entrenador no es algo que es que esto sea de un día para el otro, ni así nomás. Hay que tomar una buena decisión pensarlo bien conversarlo estamos con la gente todo el tiempo con Flavio (Perchman) con Ricardo (Vairo) para poder tomar esa decisión

Por el momento, Nacional no habló con otro entrenador, dijo: “De momento estamos conversando nosotros y es lo único que le puedo decir”

Con respecto a los tiempos para tomar una decisión, señaló que lo importante es tomar “una buena resolución”.

“Si es lo mejor, podría ser lo mejor, pero de todas maneras, una buena decisión es con calma, con tranquilidad, elegir bien, pensarlo, que estemos convencidos todos de que vamos a tomar, sobre todo en la elección del próximo entrenador, alguien que nos va a comandar para ganar el torneo”, agregó.

Ante la pregunta de si no le quita el sueño el hecho de que Ligüera dirija al fin de semana si aún no definen el DT, sostuvo: “El sueño me quita todo el tiempo de no estar en la situación que nosotros quisiéramos estar. En realidad lo que estamos intentando es tomar una buena decisión y yo entiendo que esas cosas se tienen que tomar con calma y con la convicción de que uno elige bien”.

Eguren descartó que Ligüera quede como DT del equipo en caso de que obtenga buenos rendimientos.

1635987915260.webp Martín Ligüera vuelve a dirigir L. CARREÑO

“Martín va a ser un técnico interino por respeto a él, porque él entró al club a trabajar como secretario técnico para sobre todo desarrollar a los futbolistas jóvenes que se lleguen al primer equipo. Tenemos la suerte que es un entrenador que ya dirigió y fue campeón con Nacional, pero Martín vino a desarrollar una tarea que la va a seguir desarrollando después”, explicó.

El director deportivo también contó cómo vive el plantel estas horas. “Fui futbolista de Nacional, después de perder un partido como ayer y de perder el entrenador, ningún ambiente es bueno. Lo único que tenemos que hacer es que esto demore hoy, porque realmente nosotros tenemos la obligación de ir a afrontar el partido de Atlético Nacional de Medellín, como manda la historia en Nacional y como nos obliga a nosotros, con todos, como parte de este club. No hay ninguna excusa, ni siquiera la del entrenador, para nosotros no afrontar allá el desafío como corresponde”.

Con respecto a la conformación del equipo para el debut en la Copa Libertadores, señaló que aún no hay definición. “Acabamos de salir del entrenamiento y después de esto nos vamos a subir al avión, darle un pienso, pero fueron horas bastante largas y lo único que tenemos que hacer ahora es todas las decisiones que tomemos con tranquilidad y con calma y con convicción.

La opción de Jadson Viera

Eguren fue consultado por Jadson Viera, hoy DT de Boston River, quien es el principal candidato del vicepresidente tricolor Flavio Perchman.

whatsapp-image-2023-01-11-at-21-50-39-jpeg..webp Jadson Viera de vuelta en el Parque con Godín Leonardo Carreño

“Todas las conversaciones las tenemos entre nosotros. Yo intento, sobre todas las cosas, no hablar de ningún nombre en particular, porque incluso el de Jadson es el entrenador de otro club. Así que yo entiendo que por respeto a todos, lo mejor es charlarlo entre nosotros y, como decía antes, con calma y con convicción, elegir bien”.