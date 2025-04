Live Blog Post

Lo que dijo Flavio Perchman sobre Jadson Viera esta mañana

“Yo quería esperar que pasara el partido de Copa y después instalar el tema del DT, pero todos los medios se encargaron de decir que ya estaba elegido (Jadson Viera), que ya era el técnico... Y contra todo eso no puedo hacer nada. Lo que pasa es que ustedes van cambiando todo el tiempo. Lamentablemente están las tres radios juntas (en Medellín, Sport 890, Carve Deportiva y El Espectador Deportes, ante las que habló este miércoles), pero la guerra entre ustedes ha hecho que haya un montón de cosas que terminan perjudicando, porque hay que buscar todo el tiempo la noticia sensacionalista, el problema… Yo acá vi un montón de tuits de que Jadson arrancaba tal día y no es así. Tampoco puedo estar todos los días. Hace tres días que no habló e igual se sigue hablando de mí”, dijo este miércoles Perchman en conferencia de prensa.

Mirá todas sus declaraciones en esta nota.