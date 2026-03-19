Nayib Bukele es el líder internacional con mejor imagen entre los uruguayos, según encuesta de Equipos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , es el líder internacional que genera mayor simpatía entre los uruguayos , según una encuesta de la consultora Equipos presentada este jueves en Subrayado.

La investigación midió la popularidad de distintos líderes internacionales , como Bukele, Lula Da Silva, Javier Milei, Donald Trump, Vladimir Putin , entre varios otros. La consulta recogió los porcentajes de simpatía y antipatía , valoraciones neutras , pero también el grado de desconocimiento por parte de la población.

De ese sondeo, Bukele aparece como la figura con mayor simpatía (45%), aunque con un porcentaje de desconocimiento bastante alto , de 30% . La antipatía que genera entre los uruguayos se ubicó en 20% y las valoraciones neutras en 5% . Estos datos habían sido adelantados por el director de Opinión Pública, Ignacio Zuasnabar, en un evento del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), que consignó El País más temprano.

Pese a estos resultados, Equipos subrayó en su análisis que la simpatía recogida por Bukele " no necesariamente significa una adhesión o apoyo a todas sus políticas" .

Y agregó que cabe la posibilidad de que las personas que expresaron simpatía hacia su figura no tengan tanto conocimiento sobre las políticas aplicadas por el presidente en El Salvador, donde rige un estado de excepción, que ha permitido al Estado suspender derechos fundamentales para combatir la inseguridad, en particular el fenómeno de las maras.

"Más allá de esta aclaración, los resultados muestran que su figura despierta atractivo en diferentes tiendas políticas", sostiene el análisis de la consultora.

Equipos también midió la popularidad de estos líderes según el voto previo en las pasadas elecciones. En el caso de Bukele, cosecha mayor simpatía entre los votantes de la Coalición Republicana que los del Frente Amplio. La simpatía en el primer caso es de 52%, la antipatía de 15% y el desconocimiento de 30%.

Entre los votantes del Frente Amplio, en tanto, Bukele recoge 41% de simpatía, 29% de rechazo y 24% de desconocimiento.

Cabe aclarar que la encuesta fue realizada entre el 19 y el 5 de marzo de 2026, mediante entrevistas presenciales a un total de 704 personas. El margen de error es de +/- 3.7%.

Todos los resultados de la encuesta

Popularidad de líderes según votantes del Frente Amplio:

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Popularidad de líderes según votantes de la Coalición Republicana: