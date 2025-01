La actualización del mercado de pases de Peñarol: altas y bajas confirmadas, posibles salidas y los jugadores con los que se busca reforzar

Guillermo De Amores arrancará el año como golero titular

El golero de Peñarol para comenzar el año será Guillermo De Amores habida cuenta de que Washington Aguerre aún no renovó contrato y sigue entrenando por su cuenta.

De hecho De Amores será titular este domingo contra Colo Colo cuando Peñarol dispute su primer amistoso de pretemporada (hora 22.00, Campus de Maldonado).

El suplente será Kevin Morgan. Peñarol valora opciones para reforzar el arco y uno de los nombres apuntados es Martín Campaña.

Aguirre ascendió a dos juveniles: Leandro Díaz, generación 2006, y Paulo Da Costa, generación 2008.

Por Aguerre, Peñarol presentó su última propuesta hace tres semanas: tres años de contrato y un importante aumento salarial.

Gerardo Monge, representante del golero, pretende que el aumento sea mayor y espera colocarlo en el exterior, pero de momento no ha cerrado ningún acuerdo.

"Está cada vez más lejos", dijeron a Referí desde la interna de Peñarol.

Sin embargo, aún queda tiempo para llegar a un acuerdo y que el golero acepte la propuesta que le hizo Peñarol para quedarse hasta sus 34 años como dueño del arco del club de sus amores.

La nueva defensa de Peñarol tras la salida de Guzmán Rodríguez

stuani-jpg..webp Andrés Madruga Leonardo Carreño

En materia defensiva, la estructura se mantiene. Pero Aguirre empezará el año sin su puntal defensivo, Guzmán Rodríguez, quien emigró a Red Bull Bragantino.

Para el lateral derecho las opciones son Damián Suárez, Pedro Milans y Camilo Mayada.

En la zaga estará Javier Méndez con Léo Coelho, relevo natural de Rodríguez.

En el lateral izquierdo solo hay dos opciones y las dos rindieron bien en 2024: Maximiliano Olivera y Lucas Hernández. Ahí se fue el argentino Diego Sosa.

Los zagueros que esperan su oportunidad son Nahuel Herrera y Andrés Madruga, quien volvió del préstamo a Rampla Juniors y que tiene chances de quedarse en Peñarol a pesar de que inicialmente la idea era que volviera a salir a préstamo.

También está Martín Gianoli, el único zurdo de la zaga, aunque es un jugador que Aguirre no pidió el año pasado y al que le dio escasa participación en el año.

Para la zaga fueron ascendidos los juveniles Rodrigo y Facundo Álvez, ambos generación 2007.

Peñarol busca un zaguero de jerarquía. Trabajó por Mauricio Lemos pero finalmente jugará en Vasco da Gama que ofertó dinero por su pase a Atlético Mineiro.

Juan Rodríguez, cedido a préstamo a Boston River en 2024, está en la selección sub 20 y Peñarol baraja ofertas para negociarlo al exterior.

El mediocampo espera la salida de Damián García

Peñarol Liverpool campeonato clausura 2024/Damián García Damián García Foto: Leonardo Carreño

El principal activo que tiene Peñarol en su plantel para negociar es Damián García, por quien se trabaja en su venta al exterior.

De todas formas, el campeón del mundo sub 20 está en plena pretemporada y a la orden de Aguirre.

En el doble 5 puede jugar con Rodrigo Pérez, Eduardo Darias, Ignacio Sosa y Tomás Olase.

Darias extendió el jueves su contrato hasta 2027.

Braulio Guisolfo volvió del préstamo a Fénix, pero la idea es que vuelva a salir. No está en la consideración de Aguirre.

Está Santiago Benítez, jugador de Tercera que jugó oficialmente por Copa AUF Uruguay, pero solo para llenar algún vacío puntual.

Aguirre ascendió para esa zona a Pablo Nongoy, quien puede hacer su debut en Primera esta temporada.

Las opciones se achicaron en esa zona tras las salidas de Gastón Ramírez y Sebastián Cristóforo.

A Olase, Adrián "Toto" Fernández y Germán Barbas, Aguirre quiere darle más minutos esta temporada.

Pero con Barbas contará poco en el primer semestre porque también está en la selección sub 20.

Extremos y más generadores de juego

20241117 Jaime Báez Peñarol Defensor Sporting Torneo Clausura 2024. Foto: @CampeonatoAUF Jaime Báez Foto: @CampeonatoAUF

Darias también puede jugar de extremo, pero con la salida de Ramírez y con García en la puerta de partidas, todo apunta a que juegue más que nada en el medio del campo.

En esa zona Peñarol ya perdió a Leonardo Sequeira y Alan Medina.

Por Sequeira se terminó el préstamo desde Everton de Chile. Con Alan Medina el préstamo era hasta el 30 de junio, pero sus destinos son manejados por Grupo Pachuca, con quien Ruglio tejió estrecha relación el año pasado.

Siguen Javier Cabrera y Jaime Báez. Este último tenían chances de emigrar. Pero descartó irse a Brasil y seguirá en Peñarol donde tiene contrato hasta mitad de año.

Nahuel Acosta tiene contrato, pero se le busca una salida. Hay tres clubes del medio local interesados. Está Nicolás Rossi, de escasos minutos desde que retornó a mediados del año pasado desde Danubio.

Volvió Brian Mansilla de Defensor Sporting, pero la dirigencia trabaja en una nueva cesión.

Sigue Nahuel De Armas que el año pasado estuvo en tres partidos en el banco de suplentes pero que aún no debutó.

El equipo volverá a girar en torno a la figura de Leo Fernández por el que se hizo un esfuerzo de US$ 7 millones para comprar su ficha a Toluca.

Como se dijo, Aguirre apostará por el Toto Fernández, argentino, y además se contrató a Diego García de Liverpool y se ascendió al goleador de Tercera Leandro Umpiérrez.

Así se buscará apoyar a Fernández y también paliar la salida de Gastón Ramírez.

David Terans, lo esperan el fin de semana

David Terans es el jugador que está más cerca de llegar a Peñarol.

El mediapunta cuya ficha pertenece a Fluminense pidió un par de días para resolver asuntos en Brasil y quedar liberado para poder volver.

Junto con Leo Fernández pueden crear una sociedad de zurdos talentosos que ilusiona mucho al hincha de Peñarol.

Pero hasta que el jugador no llegue y no estampe la firma, en Peñarol no lo quieren dar seguro porque cuando Ruglio lo dio como prácticamente cerrado, generó una tormenta interna que provocó la renuncia de su secretario general, Edgardo Novick.

El ataque con Maxi Silvera y las dudas con Facundo Batista

20241126 Facundo Batista Progreso Peñarol Torneo Clausura 2024. Foto. Leonardo Carreño (17).jpeg Facundo Batista Foto: Leonardo Carreño

Facundo Batista, cuya ficha pertenece a Necaxa y que está en préstamo en Peñarol hasta el 31 de julio de este año, recibió una oferta para ser transferido a Polissya de Ucrania.

Hay acuerdo cerrado entre Necaxa, el club comprador y también el salario que percibirá Batista.

Sin embargo, Peñarol, en estos momentos, no lo liberará porque quieren que cumpla su contrato y siga hasta mitad de año.

Sin el consentimiento de Peñarol, el jugador no se puede ir en este período de pases.

Si bien Aguirre cuenta con Felipe Avenatti, el rendimiento de Batista cada vez que le tocó entrar fue mucho mejor.

Maximiliano Silvera seguirá siendo el titular.

La única chance para que se vaya Batista es que a Peñarol le surja la posibilidad de traer a un centrodelantero que pueda suplirlo y que convenza al entrenador.

Cabe recordar que para el arranque de la pretemporada volvieron muchos jugadores del club que habían estado a préstamo pero salvo los casos puntuales de Juan Rodríguez (que será vendido) y Andrés Madruga, el resto volverá a salir o se buscará rescindirlos.