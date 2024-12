¿Cuándo se vencen los contratos en el plantel de Peñarol y quiénes se van el 31 de diciembre?

El plantel de Peñarol está licenciado. Diego Aguirre se fue de vacaciones. El consejo directivo está citado para el próximo martes 17 de diciembre para empezar a trabajar en el rearmado del plantel. Pero en el campeón uruguayo, en el fondo, no se descansa. Ya se sabe qué contratos se terminan el 31 de diciembre y ya se trabaja por ventas y contrataciones.

La operación no será nada sencilla y depende de si Toluca lo quiere para 2025 o de si recibe una importante oferta para emigrar.

El valor de mercado del zurdo oscila entre los US$ 6 y US$ 7 millones.

Según informó a Peñarol un consejero del club, "si no llega a recibir una importante oferta de un club europeo o un mercado económicamente fuerte como el árabe, el jugador quiere seguir en Peñarol".

Es muy difícil que siga. Pero en Peñarol no lo dan como imposible y será el propio mercado el que aleje o acerque su permanencia en tiendas aurinegras.

Las otras prioridades para Aguirre, que además de entrenador lidera la dirección deportiva del club en materia de contrataciones junto con su ayudante Juan Verzeri, son el golero Aguerre, el zaguero Méndez, el volante Eduardo Darias y el extremo Javier Cabrera.

Colo Colo está siguiendo a Aguerre y lo tiene en sus planes para 2025. Lo de Boca Juniors no corre. Pero el golero quiere quedarse y Peñarol lo pretende retener. Dependerá de que la o las ofertas que le lleguen no sean exorbitantes para los aurinegros.

Con Méndez no habría inconvenientes.

Con Darias, Peñarol tiene una opción de compra del 55% del pase a Deportivo Maldonado para ejecutar antes del domingo 15 de diciembre. Esa porción de la ficha costará US$ 500 mil y la idea será renovarlo por dos años.

También cabe la posibilidad de que se compre el 100% de la ficha y la única duda que existe es una rebelde lesión de rodilla que arrastra el jugador y que incluso lo llevó a viajar a Argentina para hacer un tratamiento paliativo.

El jugador no se quiere operar para no atravesar un largo período de recuperación.

Ramírez, a quien el vicepresidente Eduardo Zaidensztat le hizo firmar un contrato a rendimiento y con el monto mínimo que por Estatuto de la Mutual se le puede pagar a un jugador de Primera, rindió a las expectativas que le depositó Diego Aguirre, y está para renovar. Tiene 34 años y pese a un par de lesiones demostró vigencia para jugar determinada cantidad de minutos en determinados partidos donde su toma de decisiones fue relevante.

Los que seguro no siguen son el lateral argentino Diego Sosa que volverá de su préstamo a Tigre, Matheus Babi que volverá de su préstamo a Athletico Paranaense, descendido al Brasileirao B, Nahuel Acosta, cuya contratación no fue pedida por Aguirre y que en la recta final de la temporada ya no iba ni al banco, y Sebastián Cristóforo que había renovado porque en 2023 hizo un enorme esfuerzo físico por el club pese a una lesión en el hombre.

Queda una duda por el argentino Leonardo Sequeira que llegó a préstamo de Everton pero con el que se negoció que luego no ocupara plaza como jugador cedido porque Peñarol estaba excedido en la cuota (lo mismo se hizo con Darias y Martín Gianoli).

Sequeira fue gran figura en el Apertura pero tres lesiones musculares le retacearon forma física para el Clausura donde su nivel no fue el mismo.

Los que terminan contrato a mediados de 2025

20241114 Facundo Batista Wanderers Peñarol Torneo Clausura 2024 Foto Leonardo Carreño (4).jpeg Facundo Batista Foto: Leonardo Carreño

Aguirre renovó contrato días atrás hasta diciembre de 2026 y su mirada institucional lo hace planificar en corto, mediano y largo plazo.

La Fiera es mucho más que un entrenador.

Por eso desde hace meses le dio el visto bueno a las obras de refacción que se llevan a cabo en Los Aromos para modernizar las canchas.

Por eso fue que a mediados de 2024 reforzó al plantel con Rodrigo Pérez, Facundo Batista, Felipe Avenatti, Jaime Báez y Alan Medina pensando también en el Peñarol 2025.

A mediados de año se terminan los vínculos de los laterales Maxi Olivera y Lucas Hernández, y de Báez, Medina y Batista, por lo que Peñarol debe estar atento a esas renovaciones, que en el caso de Medina y Batista serían extensiones de préstamo.

Posibles ventas de Peñarol

20240602 Damián García, Torneo Apertura 2024, Campeonato Uruguayo. (21).jpg Damián García Foto: Inés Guimaraens

El único activo que Peñarol tiene para colocar en este mercado de pases y cuya ficha es 100% del club es Damián García.

Ruglio ya se movió el año pasado estudiando posibles mercados para el volante campeón del mundo sub 20 en 2023 y ahora también campeón uruguayo, además de ganador de la Copa Libertadores sub 20, en 2022.

El otro que interesa en el exterior es Guzmán Rodríguez, al que Peñarol logró retener a mediados del año pasado pese al interés de Getafe.

En ese caso, Peñarol tiene un porcentaje de la ficha y la mayor parte de la misma es de Boston River.

En el caso de Léo Coelho comenzará su último año de contrato y al igual que Guillermo De Amores son jugadores con posibilidad de emigrar ya que para Aguirre son suplentes. El golero estuvo cerca del mercado colombiano hace seis meses.

En similar situación está Pedro Milans donde Peñarol tiene una copropiedad con Juventud.

La puerta de salida se puede abrir para Camilo Mayada a quien le queda un año de contrato pero tuvo un 2024 con prolongadas ausencias por lesiones.