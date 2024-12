"Entre los clubes está todo cerrado": el fichaje bomba para Peñarol que anunció Ignacio Ruglio

De todas formas, el titular aurinegro expresó que hasta que no esté firmado , no puede asegurar la llegada del delantero de 30 años.

terans.jpg David Terans

"David vuelve si termina de cerrar todo. Con Fluminense está todo cerrado, ayer llegamos a un acuerdo y nos intercambiamos los papeles. De todas maneras hay temas que David debe arreglar con Fluminenses y es lo que falta para saber si vuelve ahora o más adelante. Tiene dos años de contrato, sería un préstamo por un año", dijo Ruglio en Carve Deportiva.

Préstamo de Terans sin cargo para Peñarol

Aclaró que "hasta que no se firma y el jugador no está acá, no se sabe. Tiene algunos temas que cerrar".

El préstamo sería sin cargo para Peñarol, en un formato similar al contrato de Leo Fernández con Toluca. Si Peñarol tiene un buen rendimiento internacional, con la participación del jugador, ahí si se pagaría una cifra de dinero por el préstamo.

000_98K6L9.webp David Terans en Peñarol Pablo Porciúncula / AFP

Las negociaciones las llevaron adelante Ruglio con Mario Bittencourt (presidente de Fluminense) y el representante Edy Mastrángelo, quien era socio de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional.

Ruglio admitió que habló con Diego Aguirre sobre la llegada de Terans y el técnico le dijo: "Si se quedan los dos (incluyó a Leo Fernández) es como un equipo soñado".

Terans jugó en Peñarol en 2020, cuando llegó desde Atlético Mineiro. Ese año fue el goleador del equipo, con 12 goles. Fue dirigido por Diego Forlán, Mario Saralegui y Mauricio Larriera. El campeón Uruguayo fue Nacional.