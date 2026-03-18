Barcelona 7-2 Newcastle por UEFA Champions League: Ronald Araujo entró a los 22', cabeceó a un compañero y terminó sentido por un pelotazo

Ronald Araujo entró a los 22 minutos del partido revancha en el que Barcelona aplastó 7-2 a Newcastle en el Camp Nou para avanzar a los cuartos de final de la UEFA Champions League. En la ida habían empatado 1-1.
Apenas entró, Araujo cabeceó a su compañero de zaga Pau Cubarsí obligando a la sanidad de Barcelona a tomar cartas en el asunto.
Raphinha abrió la cuenta a los 5' de juego.
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Anthony Elanga empató a los 14'.
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A los 17', en acción de pelota quieta, Marc Bernal puso el 2-1 para Barcelona.
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A los 27' volvió a empatar Elanga tras grosero error de Lamine Yamal en salida, intentando un taco totalmente innecesario. Araujo quedó expuesto y no pudo bloquear el centro de Harvey Barnes.
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En tiempo agregado del primer tiempo, Barcelona dispuso a favor de un penal muy polémico. Si bien hubo una sujeción muy leve, el defensor la hizo para tomar una referencia del delantero y jamás le impidió con ese gesto llegar a la pelota porque el pase que recibió le llegó a una distancia significativa.
Yamal lo cambió por gol con precisa ejecución.
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A los 51', Raphinha asistió a Fermín y este estampó el 4-2.
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Poco después, a los 55', Robert Lewandowski metió el quinto para el 5-2.
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A los 71', un grosero error en salid propició nuevo gol de Raphinha.
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Ronald Araujo terminó sentido luego de recibir un durísimo pelotazo en la cabeza.