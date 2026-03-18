Barcelona 7-2 Newcastle por UEFA Champions League: Ronald Araujo entró a los 22', cabeceó a un compañero y terminó sentido por un pelotazo

Ronald Araujo entró a los 22 minutos del partido revancha en el que Barcelona aplastó 7-2 a Newcastle en el Camp Nou para avanzar a los cuartos de final de la UEFA Champions League. En la ida habían empatado 1-1.

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Apenas entró, Araujo cabeceó a su compañero de zaga Pau Cubarsí obligando a la sanidad de Barcelona a tomar cartas en el asunto.

Raphinha abrió la cuenta a los 5' de juego.

¡¡¡JUGADÓN Y GOLAZO DEL BARCA!!! De un movimiento sensacional de Lamine en mitad de cancha llegó el gol de Raphinha para el 1-0 tempranero de Barcelona vs. Newcastle. Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/k0EhuvYLFL

Ronald Araujo alcanzó los 200 partidos en Barcelona y recibió un reconocimiento del plantel: mirá el video

Ronald Araujo entró para sostener el empate, pero Barcelona perdió ante Girona y le cedió la punta de LaLiga de España a Real Madrid

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034329702173708581&partner=&hide_thread=false ¡¡QUÉ SERIE!! ELANGA VUELVE A IGUALAR LA SERIE ANTE BARCELONA... ¡2-2 EL GLOBAL!



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A los 17', en acción de pelota quieta, Marc Bernal puso el 2-1 para Barcelona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034330609837859050&partner=&hide_thread=false ¡¡TENEMOS UN PARTIDAZO EN EL CAMP NOU!! BERNAL VUELVE A PONER A BARCELONA EN VENTAJA POR 2-1 (3-2 GLOBAL) ANTE NEWCASTLE.



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A los 27' volvió a empatar Elanga tras grosero error de Lamine Yamal en salida, intentando un taco totalmente innecesario. Araujo quedó expuesto y no pudo bloquear el centro de Harvey Barnes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034332890910089365&partner=&hide_thread=false ¡¡¡PARTIDAZO PALO Y PALO!!! ¡¡DOBLETE DE ELANGA PARA EL 2-2 EN EL CAMP NOU (3-3 GLOBAL) IENTRE NEWCASTLE Y BARCELONA!!



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En tiempo agregado del primer tiempo, Barcelona dispuso a favor de un penal muy polémico. Si bien hubo una sujeción muy leve, el defensor la hizo para tomar una referencia del delantero y jamás le impidió con ese gesto llegar a la pelota porque el pase que recibió le llegó a una distancia significativa.

Yamal lo cambió por gol con precisa ejecución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034338838403792990&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ZAPATAZO INATAJABLE DE LAMINE YAMAL PARA EL 3-2 DE BARCELONA VS. NEWCASTLE (4-3 GLOBAL) EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!!



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A los 51', Raphinha asistió a Fermín y este estampó el 4-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034345229227061752&partner=&hide_thread=false ¡¡OTRO GOLAZO CULÉ PARA ESTIRAR LA VENTAJA!! Asistencia TOP de Raphinha para que Fermín anote el 4-2 (5-3 global) de Barcelona vs. Newcastle.



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Poco después, a los 55', Robert Lewandowski metió el quinto para el 5-2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034346147041386558&partner=&hide_thread=false ¡¡¡FALTABA EL TUYO TITO!!! ¡¡CABEZAZO DE LEWANDOWSKI PARA EL 5-2 DE BARCELONA ANTE NEWCASTLE!!



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A los 71', un grosero error en salid propició nuevo gol de Raphinha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034350250295431256&partner=&hide_thread=false ¡¡UNA LLUVIA DE GOLES QUE NO PARA!! ¡¡RAPHINHA APROVECHÓ EL REGALO Y ANOTÓ EL 7-2 DE BARCELONA ANTE NEWCASTLE!!



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Ronald Araujo terminó sentido luego de recibir un durísimo pelotazo en la cabeza.