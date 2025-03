El Chengue Morales dijo que José María Giménez parece que inició su retiro, que Federico Valverde no tiene liderazgo y se preguntó por qué los jugadores de selección uruguaya no ayudan a los de la B que ganan muy poco

"Estoy enojado. Me pasó una situación que no me esperaba. Parece que cuando estás en el bando opuesto, no eres recibido en el Estadio Centenario. Me dijeron que el carné de jugador no estaba habilitado, estuve 35 minutos y decidí irme. Vi a Fredy Varela (expresidente de El Tanque Sisley). ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Si lo invitaron? Ponele. ¿Y lo invitan a él, pero no a un exjugador de la selección uruguaya?", comenzó diciendo el Chengue Morales.

Luego se refirió a la fecha que suspendió la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales en la Segunda división profesional (ex Divisional B) porque, según ellos, había tres canchas que no estaban para jugar por distintas circunstancias, no atinentes al césped.

"Paró la B y los jugadores de la A siguieron jugando; si para la B, los capitanes de los grandes tienen que apoyarlos y decir 'si ellos no juegan, nosotros tampoco'", dijo el Chengue molesto.

Según Richard Morales, "el jugador de la selección uruguaya tiene un gremio aparte; es un jugador diferente. Lo veo horrible. Si yo gano US$ 200.000 (en la selección) y el de la B gana $ 40.000, ¿dónde está la fuerza? ¿Por qué los jugadores de la selección no ayudan a los futbolistas de la B que ganan tan poco?".

Y añadió. “El único que le da plata a los jugadores es Paco Casal".

-ine8270-jpg..webp El Chengue Morales Inés Guimaraens

El exjugador celeste también habló del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa.

“Bielsa hace lo que quiere y nadie le dice nada. El hombre no dice ni buen día y eso ya es una falta de respeto. Los jugadores tendrían que hablar con él, pero no tienen huevos”, explicó.

Y subrayó: "Hay jugadores a los que les pasaron un montón de cosas y siguen callando. Le está haciendo un daño a la selección porque se tiene que aclarar o cambiar de entrenador".

Cabe recordar que en octubre del año pasado, había criticado duramente a Luis Suárez por sus declaraciones en contra de Marcelo Bielsa.

"No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar", dijo entonces el exfutbolista. Y había añadido: "Para mí Suárez se equivocó. Ahora, yo quiero ver qué va a hacer Valverde, cómo van a manejar el tema y si el Ruso (Diego Pérez) va a seguir comiendo en el parrillero. Quedaron expuestos los compañeros y toda la gente que trabaja en el Complejo. Ahora los jugadores se van a tener que sentar con Bielsa...".

El Chengue Morales este domingo sorprendió al hablar de José María Giménez.

"A Josema lo siento cansado psicológicamente en lo que es el deporte, con ganas de soltar la toalla. No es el mismo de antes; lo veo más inclinado hacia la retirada que hacia seguir apostando por más años de carrera", indicó.

Y también opinó de Federico Valverde.

"Valverde es nuevo. Ser capitán de Real Madrid es solo llevar el brazalete. ¿De qué vas a discutir? No tiene roce de liderazgo", añadió.