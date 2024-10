El Chengue Morales criticó duramente a Luis Suárez por sus dichos contra Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay

Las diferencias del Chengue Morales con Luis Suárez por Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay

"No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar", dijo el exfutbolista este domingo en el programa Punto Penal de canal 10.