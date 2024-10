El gesto que tuvo Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, cuando le donó un hotel a los jugadores de Newell's

El Edificio Jorge Griffa, el hotel que mandó construir Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay y lo donó a Newell's Old Boys

Se trata de una semana muy particular luego de lo que fueron las durísimas declaraciones de Luis Suárez en contra del propio Bielsa el jueves pasado a la noche, en las que entre otras cosas, dijo que el técnico no tiene contacto con los futbolistas, no los saluda o hace entrenar diferenciados a los titulares con los suplentes, mientras estos permanecen en el hotel.