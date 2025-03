Las sorpresivas declaraciones de Ignacio Ruglio: "Si me dicen ahora que Liverpool es campeón del Torneo Apertura y que Nacional queda 6 puntos arriba de Peñarol, lo firmo ya"

"El fanatismo de los hinchas de Peñarol y de Nacional por sus clubes, supera indiscutiblemente a los hinchas de la selección, que queremos que nos vaya bien. Sacamos pecho en el mundo por Valverde, Suárez, Forlán. Hoy Uruguay tiene a los tres capitanes de los clubes grandes de España: Valverde en Real Madrid, Araujo en Barcelona y Josema en Atlético de Madrid. No tenemos idea de lo que sienten los hinchas de ellos allá; estuve algunas semanas allí. Es un momento hermoso y hay que acompañarlo", dijo Ruglio.

Ya hablando del mal presente de Peñarol y del técnico Diego Aguirre, indicó: "Diego me agradeció con un lindo mensaje el apoyo que le di estos días".

Y fue consultado acerca de si el Torneo Apertura terminara ahora, luego de que Nacional empató sobre el final este sábado como local ante Plaza Colonia 1-1, y se perdió la chance de sacarle 8 puntos en la tabla, quedando a 6 por arriba de los mirasoles.

"Que Liverpool sea campeón del Apertura y Nacional llegue seis puntos arriba nuestro, lo firmo ahora", dijo Ruglio sorprendiendo a todos.

Y agregó: "La Copa (Libertadores) nos va a revitalizar, nos va a poner fuertes de nuevo. Se los dije a los jugadores".

Sobre el apoyo que le está dando a Diego Aguirre pese a los muy malos resultados registrados en esta temporada, también dio su opinión.

"Nunca me había pasado algo como el otro día. Me llegaron 150 mensajes y me decían: 'Hagan lo que hagan, no toquen a Aguirre'".

Ruglio explicó que “Aguirre vino tres veces a Peñarol y siempre nos sacó campeón. Nos metió en final y semifinales de Copa (Libertadores), tiene una espalda inmensa. Para mí es intocable”.

Al hablar del momento de Leonardo Fernández, por quien se pagaron US$ 6.300.000 por su ficha, el titular carbonero sostuvo que "lo peor que puede pasar a Leo ahora es que lo dejen afuera un partido, porque las quiere todas y no se esconde. Ya va a llegar su momento otra vez".

Asimismo, habló acerca de las declaraciones de Washington Aguerre, el exarquero del club, campeón uruguayo el año pasado, quien dijo que Ruglio no cuenta la verdad de las cifras de lo que él pedía para ganar.

"Lo que dice Aguerre me duele, pero yo me ocupo de Peñarol", expresó el presidente.