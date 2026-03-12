Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Viernes:
Mín  19°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 12 de marzo

En Montevideo y Área Metropolitana la temperatura mínima será de 16 °C y la máxima alcanzará los 26 °C, según Inumet

12 de marzo 2026 - 7:26hs
Se espera cielo claro y algo nuboso durante la mañana en todo el país
Se espera cielo claro y algo nuboso durante la mañana en todo el país Piqsels

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 12 de marzo una jornada con cielo mayormente nuboso, presencia de neblinas en varias zonas del país y probabilidad de precipitaciones en algunas regiones. Las temperaturas se ubicarán entre 16 °C y 29 °C, dependiendo del área, con vientos moderados del sector este y sureste.

Embed

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, el día comenzará algo nuboso a nuboso, con probables precipitaciones y neblinas durante la mañana. La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima alcanzará los 26 °C.

El viento soplará del este al sureste entre 10 y 30 km/h.

Más noticias
Archivo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 11 de marzo

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, de acuerdo al pronóstico de Inumet
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 10 de marzo

Durante la tarde y noche el cielo continuará nuboso, con vientos del sureste al noreste entre 20 y 40 km/h.

Este

En la región este, el pronóstico indica cielo nuboso a cubierto durante la mañana, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 25 °C.

Los vientos del sureste soplarán entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas. El viento rotará al sector este entre 10 y 30 km/h.

Oeste

Para el oeste del país, Inumet prevé una mañana nubosa con períodos de cielo cubierto y neblinas. Las temperaturas irán desde 16 °C hasta 29 °C.

El viento soplará del este al sureste entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso, con vientos del sureste y este entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte

En el norte, la jornada comenzará nubosa a cubierta con períodos de algo nuboso y neblinas. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 28 °C.

Los vientos del sureste soplarán entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y noche continuará nuboso con períodos de algo nuboso, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Temas:

Inumet Montevideo Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Caso Jonathan Correa: el prontuario que tenía el padre que asesinó a su hijo a golpes
MONTEVIDEO

Caso Jonathan Correa: el prontuario que tenía el padre que asesinó a su hijo a golpes

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola
PARLAMENTO

Francisco Bustillo pasó a trabajar como asesor del diputado blanco Juan José Olaizola

Que alguien ate al perro burgués: dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas
CRUCE

"Que alguien ate al perro burgués": dirigente comunista arremetió contra Sánchez tras propuesta de abrir acciones de empresas públicas

Un empresario se dio cuenta de que lo querían estafar, grabó la maniobra en vivo y descubrió a los ladrones
ADVERTENCIA

Un empresario se dio cuenta de que lo querían estafar, grabó la maniobra en vivo y descubrió a los ladrones

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos