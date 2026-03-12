Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 12 de marzo

Se espera cielo claro y algo nuboso durante la mañana en todo el país Piqsels

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este jueves 12 de marzo una jornada con cielo mayormente nuboso, presencia de neblinas en varias zonas del país y probabilidad de precipitaciones en algunas regiones . Las temperaturas se ubicarán entre 16 °C y 29 °C , dependiendo del área, con vientos moderados del sector este y sureste.

En Montevideo y el área metropolitana , el día comenzará algo nuboso a nuboso , con probables precipitaciones y neblinas durante la mañana. La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima alcanzará los 26 °C .

El viento soplará del este al sureste entre 10 y 30 km/h .

Durante la tarde y noche el cielo continuará nuboso , con vientos del sureste al noreste entre 20 y 40 km/h .

Este

En la región este, el pronóstico indica cielo nuboso a cubierto durante la mañana, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. La temperatura mínima será de 17 °C y la máxima de 25 °C.

Los vientos del sureste soplarán entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas. El viento rotará al sector este entre 10 y 30 km/h.

Oeste

Para el oeste del país, Inumet prevé una mañana nubosa con períodos de cielo cubierto y neblinas. Las temperaturas irán desde 16 °C hasta 29 °C.

El viento soplará del este al sureste entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso, con vientos del sureste y este entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte

En el norte, la jornada comenzará nubosa a cubierta con períodos de algo nuboso y neblinas. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 28 °C.

Los vientos del sureste soplarán entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y noche continuará nuboso con períodos de algo nuboso, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.