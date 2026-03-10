Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 11 de marzo

Las temperaturas en Montevideo y el Área Metropolitana oscilarán entre los 15 °C y 24 °C, según el organismo oficial

10 de marzo 2026 - 20:04hs
Archivo

Archivo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 11 de marzo será un día nuboso en todo el Uruguay, con probabilidad de precipitaciones en gran parte del territorio. En algunas zonas, los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche, estará algo nuboso, con períodos de nuboso y baja de probabilidad de precipitaciones. Los vientos ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 15 °C a los 24 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, nieblas y neblinas. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos ascenderán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 14 °C a los 25 °C.

Suroeste

En esta parte del país la mañana estará algo nubosa con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora.

Más tarde, estará algo nuboso con períodos de claro y los vientos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras. Las temperaturas irán desde los 15 °C y 29 °C.

Centro sur

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con precipitaciones escasas y aisladas. También habrá neblinas y vientos máximos de hasta 30 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora en algunas costas y las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 27 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas. En la tarde noche estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Los vientos máximos serán de hasta 30 kilómetros por hora durante toda la jornada y las temperaturas irán desde los 17 °C a los 26 °C.

