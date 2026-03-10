Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 11 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el miércoles 11 de marzo será un día nuboso en todo el Uruguay , con probabilidad de precipitaciones en gran parte del territorio. En algunas zonas, los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora .

En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa, con neblinas. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora .

Para la tarde noche , estará algo nuboso, con períodos de nuboso y baja de probabilidad de precipitaciones . Los vientos ascenderán hasta los 50 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 15 °C a los 24 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, nieblas y neblinas. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora .

Para la tarde noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos ascenderán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 14 °C a los 25 °C.

Suroeste

En esta parte del país la mañana estará algo nubosa con períodos de nuboso y neblinas. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora.

Más tarde, estará algo nuboso con períodos de claro y los vientos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras. Las temperaturas irán desde los 15 °C y 29 °C.

Centro sur

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con precipitaciones escasas y aisladas. También habrá neblinas y vientos máximos de hasta 30 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos ascenderán hasta 50 kilómetros por hora en algunas costas y las temperaturas rondarán entre los 14 °C y los 27 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas. En la tarde noche estará nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Los vientos máximos serán de hasta 30 kilómetros por hora durante toda la jornada y las temperaturas irán desde los 17 °C a los 26 °C.