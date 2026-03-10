Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 10 de marzo

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, de acuerdo al pronóstico de Inumet

El pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para este martes 10 de marzo prevé una jornada con temperaturas templadas a cálidas, aumento de la nubosidad en buena parte del país y rachas de viento que podrán alcanzar entre 40 y 50 km/h , especialmente en zonas costeras.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 24 °C .

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso , con vientos del noreste al sureste entre 10 y 30 km/h .

Para la tarde y noche , Inumet prevé un aumento de la nubosidad, con cielo nuboso y vientos del sector este entre 10 y 40 km/h , con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras .

Este

En el este del país se prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 25 °C.

En la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro. Además, hay baja probabilidad de precipitaciones escasas, junto con neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche, el cielo se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto, y habrá probables precipitaciones escasas y neblinas. El viento continuará del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Oeste

En el oeste se espera una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 29 °C, con los registros más altos de la jornada entre las regiones incluidas en el pronóstico.

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. El viento será del sector este entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se espera cielo nuboso, con vientos del sector este entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Norte

En el norte del país, Inumet pronostica una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 27 °C.

Durante la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, mientras que el viento soplará del este y sureste entre 10 y 40 km/h.

En la tarde y noche, el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, y el viento será del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h.