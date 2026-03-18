Movida gerencial: nueva gerente en zona franca, de socio de Ferrere a fundador, ejecutivo deja ANII para liderar en educación y referente de Harvard se suma a startup uruguaya

Si bien en la última semana la agenda empresarial uruguaya estuvo marcada por un importante cambio en el retail, con el anuncio de una nueva conducción ejecutiva local en Grupo Vierci , hay más novedades a nivel gerencial. Por ejemplo, hay una nueva gerente comercial en Zona Franca del Plata , un socio de Ferrere dejó el estudio y fundó el suyo propio, un ex ejecutivo de ANII asumió un cargo de liderazgo en educación privada y una referente de Harvard se suma a startup uruguaya . A nivel internacional también hay noticias y uno de los líderes mundiales en la fabricación de automóviles anunció que tendrá un nuevo CEO.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay y el mundo.

Sofia Kramer es la nueva gerente comercial de Zona Franca del Plata , una zona franca de servicios que se desarrolla actualmente en Colonia.

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Kramer se incorpora “en un contexto de creciente interés por parte de empresas que evalúan instalarse y desarrollar sus operaciones” desde el establecimiento, dijeron desde la empresa.

“Su experiencia y visión serán fundamentales para potenciar el crecimiento y la proyección de Zona Franca del Plata”, adelantaron.

Su llegada busca fortalecer el área comercial para acompañar, asesorar y consolidar las oportunidades que hoy se generan en ese entorno.

Durante su trayectoria, la ejecutiva se desempeñó como encargada del departamento de comunicación de Aguada Park, chief commercial officer en Netuy y fundadora de Punto Pilates.

Renunció a su posición como socio para fundar su propio estudio

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Después de 19 años siendo parte de Ferrere Abogados, el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Alberto Baroffio, anunció que tomó la decisión de iniciar una nueva etapa profesional.

“Después de muchos años de crecimiento y aprendizaje, de los que me llevo excelentes recuerdos, renuncié a mi posición como socio para fundar mi propio estudio”, sostuvo.

Se trata de Baroffio & Franco Abogados, un proyecto que lleva adelante junto con Micaela Franco, también ex Ferrere.

El objetivo, además de la búsqueda de nuevos desafíos y la posibilidad de seguir creciendo como profesional, adelantó, es ofrecer a los clientes un servicio más personalizado, ágil y estratégico.

De ANII a director de comunicación institucional en la Universidad Católica

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Guzmán Solari comunicó el cierre de su etapa como responsable de la estrategia de comunicación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

“Me voy con gratitud y orgullo por lo construido en un lugar con misión pública y un propósito claro: que la ciencia, la innovación y el conocimiento se conviertan en oportunidades reales y desarrollo para el país”, contó en su cuenta de LinkedIn.

En el posteo repasó algunos hitos que le tocó comunicar durante su gestión, que inició en septiembre de 2022, como nuevas ediciones del Premio NOVA, Eureka, la campaña Impulsando en redes, y los lanzamientos de Uruguay Innova y el Fondo Ida Holz.

Ahora, el licenciado en comunicación y máster en comunicación corporativa, marketing y relaciones públicas se desempeñará como director de comunicación institucional en la Universidad Católica.

“Empiezo ahora una nueva etapa en una institución con un propósito que siento como propio: formar y servir, poniendo el conocimiento al centro. Me compromete en lo personal y en lo profesional, y me entusiasma sumar mi experiencia en comunicación e innovación para amplificar ese impacto”, sostuvo.

Referente de Harvard se suma a startup uruguaya como miembro del directorio

Fatima Cody Stanford

Eolo Pharma, startup uruguaya responsable de crear un fármaco enfocado en tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, anunció novedades en su directorio.

Fatima Cody Stanford, médica referente en medicina de la obesidad y profesora en Harvard Medical School, es ahora miembro del directorio de la startup.

“Como médica referente en medicina de la obesidad, su trabajo se centra en mejorar la atención y el acceso para las personas que viven con obesidad, así como en avanzar en la comprensión científica de esta compleja enfermedad. Su experiencia y enfoque centrado en el paciente aportan una perspectiva clínica clave mientras avanzamos con nuestro programa y trabajamos en el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas para la obesidad.

Agradecidos por su guía mientras seguimos construyendo”, sostuvieron desde Eolo.

Movida gerencial internacional: Toyota designa a su CFO como CEO en medio de presión por rentabilidad

A nivel internacional, Toyota Motor anunció que tendrá un nuevo CEO a partir del 1 de abril. Se trata de Kenta Kon, actual director financiero de la compañía, quien asumirá el máximo cargo en reemplazo de Koji Sato, designado en 2023. Sato pasará a ocupar el rol de vicepresidente y asumirá un nuevo cargo como director industrial, en el marco de una reorganización orientada a reforzar la rentabilidad del grupo.

El movimiento, consignó Bloomberg, responde a la necesidad de fortalecer el desempeño financiero en un contexto de presión por costos, competencia global y cambios en la industria automotriz.