Movida gerencial: Aguada Park tiene nuevo gerente comercial, UPM y Scanntech redefinen liderazgos en áreas clave

La agenda corporativa volvió a activarse en los últimos días con movimientos en posiciones clave de liderazgo . En este contexto, compañías del sector financiero, industrial y de zonas francas anunciaron nuevas designaciones en Uruguay.

A nivel global, Apple oficializó un cambio de mando tras más de 15 años de liderazgo de Tim Cook , en una señal que reordena el mapa ejecutivo de una de las compañías más influyentes del mundo.

A continuación, un repaso por los últimos movimientos en los equipos de liderazgo en Uruguay y el mundo.

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Alejandro Cimas, quien anteriormente lideró equipos en empresas como BigCheese, GeneXus y Qualabs y cuenta con 15 años de experiencia en la industria tecnológica, fue designado como nuevo gerente comercial de Aguada Park Free Zone.

Dentro de los objetivos de su gestión, el ejecutivo sostuvo que buscará contribuir a generar nuevas oportunidades de inversión, conectar talento e innovación con proyectos de alto impacto y consolidar el rol de las zonas francas como “un motor clave para la competitividad y el desarrollo del país”.

“Asumo este desafío con el objetivo de seguir posicionando a Aguada Park Free Zone como un hub de referencia para la atracción y desarrollo de servicios globales desde Uruguay, potenciando el crecimiento de empresas que operan para el mundo”, sostuvo el nuevo gerente.

Nueva gerente de gestión humana en Scanntech Uruguay

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La empresa de servicios y tecnología de la información Scanntech tiene una nueva gerente de gestión humana en su operación en Uruguay. Se trata de Valentina Sánchez, una ejecutiva que cuenta con una trayectoria de más de una década en el área de gestión humana. El recorrido de Sanchez en el sector comenzó en Tata Consultancy Services como HR Business Partner. Luego desarrolló gran parte de su carrera en PedidosYa, donde ocupó roles como people partner manager en Uruguay y luego regional people partner sr manager. Antes de su designación en Scanntech fue head of people en Practia Uruguay.

“Me considero un partner estratégico para el negocio, enfocado en optimizar la experiencia de los equipos mientras se impulsan los resultados empresariales. Mi objetivo es crear ambientes de trabajo donde las personas se sientan motivadas, valoradas y conectadas con el propósito de la organización”, sostuvo.

UPM anunció que Matías Martínez es el nuevo director de marketing, sostenibilidad y comunicaciones de la empresa

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La empresa finlandesa dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera anunció la designación de Matías Martínez como director de marketing, sostenibilidad y comunicaciones de la operación en Uruguay.

“En su nuevo rol, liderará el equipo, con foco en fortalecer el vínculo con stakeholders y consolidar el posicionamiento de UPM en el desarrollo sostenible del Uruguay”, sostuvo la empresa al respecto.

Martínez cuenta con una trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha desarrollado una carrera sostenida en el área de comunicación y asuntos corporativos. Ingresó como gerente de Comunicaciones en 2008 y, tras más de una década en ese rol, fue promovido a gerente senior de comunicaciones. Más recientemente, se desempeñó como senior manager de public affairs y media relations, ampliando su foco hacia la gestión de vínculos institucionales y medios.

“Este paso representa un gran desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para seguir construyendo la manera en que conectamos, comunicamos y generamos impacto positivo desde UPM”, sostuvo el ejecutivo sobre su nuevo rol.

Movida gerencial internacional: Un cambio de mando en Apple tras más de 15 años de liderazgo de Tim Cook

john-ternus-efe EFE

John Ternus, hasta ahora director de ingeniería de hardware de Apple, fue designado como nuevo CEO de la empresa, en reemplazo de Tim Cook.

Ternus, de 50 años, trabaja desde hace 25 años en Apple, y en los últimos cinco estuvo al frente del equipo de ingeniería responsable del iPhone, el iPad y el Mac.

Cook lo describe como un ejecutivo "visionario" con "la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón necesario para liderar con integridad y honor".

"Sin duda es la persona ideal para liderar a Apple en el futuro", añadió.

Aunque el ejecutivo era considerado el favorito para reemplazarlo, no se esperaba que este traspaso se produjera tan pronto. La noticia llega en medio de una serie de cambios en los cargos ejecutivos de Apple a finales de 2025, entre ellas las salidas de su jefe de IA, su responsable de políticas y uno de sus principales líderes de diseño.

Cook, de 65 años, seguirá vinculado a la empresa como presidente ejecutivo.

La movida es similar a las transiciones realizadas por Jeff Bezos, de Amazon, y Reed Hastings, de Netflix, después de que pusieran fin a exitosas etapas como directores generales.