La inversión: el comodín que Uruguay necesita

En el último tiempo la economía uruguaya fue de más a menos y registró un crecimiento promedio de 1,8% en 2025 , un desempeño de casi un punto porcentual por debajo de la estimación oficial incluida en la Ley de Presupuesto para ese mismo año (2,6%) . En ese escenario, y con una meta de crecimiento del 2,2% para este año , la inversión aparece como una de las palancas más viables y a corto plazo para dinamizar la economía, ya que puede activarse con mayor rapidez a través de decisiones empresariales, incentivos adecuados y llegada de capitales del exterior.

La inversión de US$ 600 millones de TIGO en el mercado uruguayo: ¿cuál es su estrategia para competir con Antel y Claro?

Que el gobierno esté haciendo mucho foco en las últimas inversiones no es casualidad, es estrategia. Durante los últimos días se dieron una seguidilla de anuncios que contaron con la presencia del ministro interino de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, y en varios casos del propio presidente Yamandú Orsi, marcando el tono de una agenda claramente enfocada en la inversión. Se trata de cinco grandes proyectos en Maldonado, Colonia, Florida, Melo y Montevideo, que según el gobierno totalizan más de US$1.500 millones de inversión en su conjunto .

Por su parte, UTE avanza con una inversión de más de US$ 75 millones en el Parque Fotovoltaico Melo, en Cerro Largo. Será la planta solar más grande del país, con una capacidad de generación de más de 75 megavatios. El proyecto tiene como horizonte 2028, empleará a más de 100 personas y busca abastecer a unos 65.000 usuarios.

En paralelo, en Florida se lanzó el Polo Logístico, una iniciativa que busca posicionar al departamento como un nodo estratégico dentro del Mercosur. El proyecto -de 75,6 hectáreas- apunta a funcionar como puerto seco, parque industrial y hub logístico multimodal, con conexión terrestre a Brasil, Argentina y Paraguay, además de su cercanía con la vía férrea central. La inversión final podría alcanzar los US$60 millones.

También hubo novedades en Colonia del Sacramento, donde la Desarrolladora DDC y Grupo Disco Uruguay anunciaron que invertirán US$ 3 millones en la infraestructura comercial y puesta en marcha del primer Fresh Market en un mall a cielo abierto, Fresh Plaza Colonia, con apertura prevista para 2027 y la generación de más de 250 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Y después aparecen dos “pesos pesados” que fueron anunciados como inversión por el gobierno pero a nivel de negocio son, en verdad, dos adquisiciones. Por un lado, el desembarco de Tigo en Uruguay a raíz de la compra de la operación de Movistar a Telefónica que le supone a la compañía propiedad de Millicom un desembolso total de US$ 600 millones.

Tras el anuncio, la firma sí confirmó un plan de inversiones para Uruguay que destina, por ejemplo, US$ 100 millones a ampliar las redes y potenciar el 5G en el país.

Por otro lado, aparece el movimiento de JHSF en Punta del Este, con la compra del complejo Enjoy y todo un plan de remodelación y aledaños que le implicará, en total, una inversión de alrededor de US$ 400 millones.

El plan apunta a transformar el activo en un desarrollo integral orientado a un público de alto poder adquisitivo, combinando hotel, casino, centro comercial y residencias, además de mantener alrededor de 1.000 puestos de trabajo.

En estos casos, el gobierno también incluye el costo de las transacciones entre privados, por lo que no todo ese número se traduce directamente en impacto económico inmediato.

En concreto, tanto en el caso de Tigo como en el de JHSF, una parte relevante corresponde a la compra de activos ya existentes -es decir, cambios de manos-. El impacto más tangible, en cambio, viene por el lado de las inversiones nuevas: la expansión de redes en telecomunicaciones o las obras vinculadas al desarrollo inmobiliario de JHSF.

Otros anuncios de inversión en los últimos seis meses

Un reciente informe de Uruguay XXI da cuenta de otras empresas que eligen a Uruguay para desarrollar sus proyectos greenfield, es decir inversiones y construcciones realizadas desde cero. En esa línea, en los últimos seis meses anunciaron inversiones en Uruguay Workplace Group (Regus) en real estate, Citrisol en el rubro alimentos y bebidas, Auckland Biosciences en biotecnología y TwentyFourSeven en servicios corporativos.

En qué está la puja por un proyecto que podría mover realmente la aguja

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En 2023, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, la compañía chilena Highly Innovative Fuels Global (HIF Global) anunció una inversión de más de US$4.000 millones para la creación de una planta de hidrógeno verde y el desarrollo de parques eólicos y solares en Uruguay. Este monto la convertiría en la mayor inversión en la historia del país.

Sin embargo, el camino para concretarla se ha transformado en un verdadero tablero de ajedrez y la empresa y el gobierno uruguayo mantienen hoy una compleja puja de intereses: desde la negociación con UTE por el costo de la energía hasta la reciente propuesta de relocalizar la planta. Este movimiento estratégico hacia un predio de Ancap busca desactivar el conflicto ambiental y diplomático con Argentina, ante las quejas por el impacto visual y sonoro desde la costa de Colón. HIF se juega en estos meses su concreción definitiva y el gobierno uno de sus caballitos de batalla para impulsar el crecimiento del país.

Dónde poner el foco en la inversión extranjera

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Los datos más recientes de inversión extranjera publicados por Uruguay XXI muestran una foto bastante clara de hacia dónde se está canalizando la inversión.

Si se analiza desde el lado geográfico, Europa sigue siendo el principal origen del capital con España y Finlandia a la cabeza, mientras que la región mantiene peso con Argentina y Brasil, en el top 3 y 4. Estados Unidos, por su parte, aparece como un jugador relevante y completa el top 5.

La inversión extranjera directa se concentra además con bastante claridad en algunos sectores. Según los datos de Uruguay XXI, en 2024 el principal fue el financiero y seguros, que captó unos US$ 872 millones (35% del total del año), seguido por actividades profesionales, científicas y técnicas, con US$ 847 millones (34%). Más atrás aparecen industrias manufactureras, con US$ 398 millones (16%), mientras que agro sumó US$ 249 millones (10%) y información y comunicaciones alcanzó los US$ 206 millones (8%).

En un año que no arranca con viento a favor, la inversión se presenta así como uno de los comodines más fuertes sobre la mesa. Pero también deja abiertas varias preguntas: cuánto de esto se va a concretar, en qué plazos, con qué impacto real en la economía y qué señales conviven con esto, como el movimiento de algunas empresas que están decidiendo irse de Uruguay.