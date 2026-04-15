La alianza entre una desarrolladora y una cadena de supermercados para irrumpir en el negocio de los centros comerciales: así será su primer proyecto en Colonia

Por Ruta 1 y Roosevelt, en la rotonda de acceso a la ciudad de Colonia del Sacramento se comenzará a construir un nuevo proyecto que es el primero en su clase y el inicio de una serie de centros comerciales que serán parte del paisaje de varias zonas del interior del país.

La propuesta de retail que abrirá sus puertas a fines de 2027 sigue la tendencia de centros comerciales a cielo abierto y será materializada por DDC Desarrollos que lo llevará adelante mediante una alianza con Grupo Disco Uruguay y en el marco de una nueva unidad enfocada en el desarrollo comercial —DDC Retail— .

Fresh Plaza Colonia fue presentado en la noche de este martes en la Plaza de Toros de Colonia donde se dejaron entrever los detalles de este mall que Juan Antonio Damiani , director de DDC, visualizó en varias partes del mundo y decidió traer a Uruguay.

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"Este proyecto es producto de mucho análisis, viaje y de ver otras experiencias de retail en el mundo" , destaca el director y remarca que "en el mundo hay ejemplos de experiencias de compra que en Uruguay no se terminan de replicar" y que DDC apuesta a ser un jugador innovador que habilite esas propuestas.

"Hoy este tipo de proyectos son un punto importante de la sociedad, tienen un uso casi que cívico, por eso el nombre Fresh Plaza", detalla Damiani que se inspiró en los mall de California para llevar a cabo este desarrollo.

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En una era en donde la compra puede hacerse en un algunos clics es fundamental ofrecer más que el intercambio, por eso la desarrolladora liderada por Damiani se inspiró en desarrollos de la costa oeste de Estados Unidos donde es firme la tendencia a los lugares abiertos "en los que el límite entre el paseo e ir a comprar es difuso".

Para lograrlo, DDC Desarrollos y Grupo Calleja-que controla Grupo Disco Uruguay- establecieron una sociedad estratégica que implica que cada Fresh Plaza, tendrá un Fresh Market. Y este es recién el primer paso de esta alianza. "Tenemos vocación por ir a otras ciudades del interior", adelanta Damiani.

Desde GDU aseguraron a Café y Negocios que su estrategia para expandirse en el interior se basa en un plan de crecimiento responsable y sostenido, que combina inversión, generación de empleo y el desarrollo de su formato Fresh Market, en alianza con actores locales, como en este caso del departamento de Colonia con el desarrollador inmobiliario DDC.

En el mismo sentido afirman que su apuesta no se centra en replicar modelos de Montevideo, sino en adaptarse a cada localidad, con formatos adecuados, escala eficiente y una propuesta de cercanía pensada para cada comunidad.

Grupo Disco Uruguay invertirá US$ 3 millones en la infraestructura comercial y puesta en marcha de este primer Fresh Market en Fresh Plaza Colonia. Su apertura, precisaron, está prevista para el segundo semestre del año próximo marcando el inicio concreto del plan de expansión de GDU en el interior del país.

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La expansión en el interior y cómo será el centro comercial Fresh Plaza en Colonia

El dinamismo que se genera en torno a la rotonda de Ruta 1 y Roosvelt fue lo que terminó de definir el punto de construcción de esta primera locación de Fresh Plaza. "Aparte de la cantidad de población estable que tiene, de la cantidad de habitantes que hay a 40 minutos a la redonda y sus turistas", remarca Damiani.

Para definir proyectos como Fresh Plaza Colonia, GDU evalúa cada ubicación en detalle y avanza una vez que los datos respaldan la inversión. En este caso y en los que proyectan instalarse a futuro, se trata de localidades que vienen mostrando un crecimiento sostenido —demográfico, turístico y económico— y donde los consumidores tienen cada vez hábitos más cercanos a los de Montevideo.

Al respecto destacan que estos proyectos se desarrollan en plazas con una base poblacional estable, a la que se suma un flujo adicional, ya sea turístico o regional, que potencia la viabilidad comercial.

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"Entrar en el mundo retail con un socio estratégico como es el principal grupo de supermercados de país y Grupo Calleja que es el mayor supermercadista de la región para nosotros es un honor y un placer", sostiene Damiani en entrevista con Café y Negocios y apunta que los socios inversores del proyecto son uruguayos.

Desde la cadena de retail es seguro que se avanzará hacia la expansión en el interior del país. Para la firma la prioridad es consolidar el modelo, evaluar el desempeño de los primeros proyectos y, a partir de ahí, escalar el crecimiento de manera responsable, acompañando la evolución de cada mercado.

A propósito, el presidente ejecutivo de Grupo Calleja, Carlos Calleja apunta: “Estamos pensando en ir a ciudades secundarias con desarrollos de primer mundo, para impactar positivamente en la vida de las comunidades, generando oportunidades de trabajo y un mejor servicio. Tenemos que llegar hasta el último rinconcito de Uruguay con la mejor propuesta de valor porque todos merecen lo mejor cerca de su casa, independientemente de dónde vivan”.

En particular, Fresh Plaza Colonia contará en su primera etapa con 25 locales. Además de Fresh Market está confirmada la participación de Farmashop y próximamente incorporarán nuevas propuestas que ampliarán el mix comercial del proyecto.

Según las estimaciones de la desarrolladora el proyecto de Colonia del Sacramento generará aproximadamente 250 nuevos puestos de trabajo.