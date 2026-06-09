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Dólar hoy: esta es la cotización del martes 9 de junio, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense subieron respecto al lunes 8 de junio

9 de junio de 2026 8:02 hs
Dólar hoy

Dólar hoy

pexels

El dólar abrió este martes 9 de junio en Uruguay con un valor de $ 39,30 la compra y $ 41,70 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense subió $ 0,15 y la venta subió $ 0,05 respecto al lunes 8 de junio.

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Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 27,98 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,69, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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