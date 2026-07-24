Dólar hoy: esta es la cotización del viernes 24 de julio, según el BROU

El dólar abrió este jueves 23 de julio en Uruguay con un valor de $ 39,00 la compra y $ 41,40 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

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En el histórico, la compra y venta del dólar estadounidense subió $ 0,10 respecto al jueves 23 de julio.

Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos? El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este viernes a A$ 1.460 la compra y A$ 1.510 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, hubo variación del 0,33% con respecto al jueves.