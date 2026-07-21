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Dólar hoy: esta es la cotización del martes 21 de julio, según el BROU

En el histórico, la compra del dólar estadounidense subió y la venta bajó respecto al lunes 20 de julio

21 de julio de 2026 8:20 hs
Dólar
Piqsels

El dólar abrió este martes 21 de julio en Uruguay con un valor de $ 39,00 la compra y $ 41,20 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense subió $ 0,05 y la venta bajó $ 0,25 respecto al lunes 20 de julio.

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El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.450 la compra y A$ 1.500 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo variación con respecto al lunes.

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Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 27,13 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,67, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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