La empresa uruguaya de biovigilancia Metabix abre una ronda de inversión por US$ 3 millones para desarrollar una nueva línea de negocios y concretar su desembarco en Brasil

Las buenas señales del mercado aceleraron los planes de Metabix Biotech , una deeptech enfocada a la biotecnología que tiene como objetivo prevenir los brotes de enfermedades en la producción.

"Estamos teniendo un pipeline de clientes y potenciales clientes relevante", afirma su fundadora y CEO, Laura Macció a Café y Negocios al tiempo que confirm a la apertura de una nueva ronda de inversión seed (semilla) por US$ 3 millones que se sumarán a la ronda pre-semilla que la firma captó en 2025 por US$ 1,3 millones con el apoyo de AIR Capital, Dalus Capital, EWA Capital, Danta Fund y redes de inversores ángeles.

Este nuevo ciclo de inversión tiene como propósito el desarrollo de un nuevo modelo de datos as a service que utiliza de manera anonimizada los datos generados por su plataforma para desarrollar algoritmos o salidas que permitan agregar valor a otros segmentos del mercado . "Por ejemplo, la posibilidad de desarrollar un seguro sanitario comprendiendo cuáles son los riesgos de determinadas enfermedades", sostiene Macció y resalta que el negocio no apunta a la comercialización de los datos, sino a desarrollar y generar conocimiento a partir de esos datos anónimos.

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"Algunos acuerdos nos dieron la señal de que esto se podía adelantar y por eso hizo sentido abrir la ronda seed", afirma Macció.

La compañía cuenta, al día de hoy, con cuatro productos; dos pensados para industria animal, otro para industria alimentaria en —en el que Uruguay ha sido su primer mercado de prueba y aprendizaje— y, un cuarto producto enfocado a ambientes altamente exigentes como laboratorios, bioterios (ambientes especiales para la investigación de animales) o plantas nacedoras (donde se incuban los huevos fértiles para la producción masiva de aves).

"El producto intelligence, es el que tiene la etapa analítica más desarrollada para la producción animal es el que se proyecta con el 50% de nuestras ventas", remarca la fundadora de Metabix.

Además de las ventas recurrentes en mercados de aprendizaje, como Uruguay, la firma está iniciando su fase de comercialización en India después de tener más de 20 pilotos pagos en las cuatro regiones de ese país. "Tenemos early adopters en Estados Unidos y en Brasil, donde ya tenemos deals con 40 clientes en proceso", describe Macció que tiene, como una de sus principales metas del 2026, concretar estos acuerdos que determinan el desembarco de Metabix en Brasil.

La llegada de Metabix a estos mercados se da mediante sociedades comerciales en los que avanzaron mediante acuerdos de entendimiento vinculantes que serán clave para su desarrollo en el segundo semestre del año.

En este sentido, su meta es "consolidar y cerrar los deals que tenemos en marcha principalmente para el mercado de Brasil, ese es nuestro principal foco", destaca la empresaria que espera cerrar la ronda de inversión en los próximos tres o cuatro meses.

La aplicación de Metabix en la salud humana

Durante la pandemia por Covid-19, Metabix fue una herramienta de prevención para la propagación del virus Sars- Cov-2 en ciertos ambientes controlados como ómnibus o frigoríficos durante la pandemia para controlar la carne de cara a la exportación a China.

Ahora, la firma trabaja para potenciar ese rol como agente de control en situaciones de crisis, que también se puede utilizar en la actualidad. “Por ejemplo, el problema de hantavirus que ha sido bastante conocido en los últimos meses”.

“En Ushuaia se están haciendo monitoreos de los roedores, poniendo 200 trampas para cazar al roedor, para después ver si está presente o no el virus. Si el virus está presente, se excreta por orina y por materia fecal. Con nuestra tecnología para ese tipo de patógenos también se hacen monitoreos en animales migratorios, en aves salvajes, monitoreos individuales, no sustituye los protocolos estándares, pero aumenta incluso mil veces la representatividad de la muestra”, subraya Maccio.

Su producto toma muestras del ambiente sin necesidad de estar colectando los animales que son vector de la enfermedad y en ese aspecto la fundadora y CEO se encuentra en conversaciones con decisores a nivel internacional que también ven una buena oportunidad para hacer vigilancia sanitaria en eventos de crisis en alianza con Metabix.