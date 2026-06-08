Originó el modelo de autoservicios en Uruguay y 70 años después se consolidó como una de las cadenas más reconocidas y extendidas en el país: la historia y los hitos de TaTa

Todo comenzó en 1956 con la apertura de su primer local sobre 18 de Julio y Roxlo, en el corazón de Montevideo. En un momento en el que el formato de autoservicio recién comenzaba a desarrollarse en Uruguay, TaTa introdujo una nueva manera de comprar: más cercana, ágil y accesible para las familias.

Siete décadas después, la marca se consolidó como una de las cadenas más reconocidas y presentes del país, con casi 100 locales distribuidos en los 19 departamentos y una característica que marcó su identidad: ser el primer supermercado en llegar a todo el territorio nacional.

Pero detrás de ese crecimiento hubo algo más profundo que una expansión comercial, la presencia que desde la empresa destacan en el dia a día de los uruguayos. Presencia en los barrios, en las ciudades del interior, en las compras cotidianas, en los cambios de hábitos de las distintas generaciones que crecieron con TaTa como parte de su día a día.

Alfajores argentinos se lanzan a conquistar Uruguay: una nueva franquicia, un desembarco y un referente premium que quiere expandir su presencia

A lo largo de estos años, la compañía evolucionó teniendo como foco acompañar a las nuevas necesidades de consumo, incorporando mejoras constantes en sus tiendas, en la experiencia de compra y en su propuesta comercial, siempre con la misión de facilitar la vida de las personas.

Ese camino tomó un nuevo impulso en los últimos años con “Experiencia TaTa”, un proceso integral de transformación orientado a modernizar los locales, ampliar el surtido y generar espacios más cómodos, funcionales y cercanos para los clientes.

El desarrollo de sus marcas propias también se convirtió en uno de los hitos de la compañía, acercando productos de calidad y precios accesibles a miles de hogares uruguayos, reafirmando así un compromiso histórico con el ahorro y la conveniencia.

En febrero de 2026, comenzó además una nueva etapa para la empresa con la incorporación de la operación de TaTa Uruguay a Grupo Vierci, uno de los grupos empresariales más importantes de la región.

Además de la apuesta por la continuidad de TaTa, la llegada de Grupo Vierci representa una vocación de largo plazo por el crecimiento y el fortalecimiento de una marca profundamente conectada con Uruguay que tiene, además, una fuerte visión de desarrollo regional que el grupo buscará seguir potenciando a través de la experiencia de compra, la cercanía con los clientes y la presencia territorial que hicieron de TaTa una marca emblemática para el país.

Actualmente, cerca de la mitad de la operación de TaTa se concentra en el interior del Uruguay, reflejando una estrategia construida sobre la cercanía con las comunidades y el compromiso con el desarrollo local.

06062026-G_B_0020

La celebración de los 70 años con premios y descuentos

TaTa celebró su 70 aniversario en el histórico local 101, ubicado sobre 18 de Julio y Roxlo, el primer local de la cadena de supermercados y un espacio emblemático en la historia de la marca, recientemente renovado como parte del proceso de transformación que TaTa impulsa en todo el país.

Esta remodelación buscó acercar una propuesta más moderna, cercana y funcional a la comunidad, manteniendo al mismo tiempo el espíritu histórico que caracteriza al lugar.

06062026-G_B_0326

En el marco de este aniversario, TaTa lanzó además una propuesta comercial especial para celebrar junto a sus clientes en todo el país. Bajo el concepto de una “torta de premios”, la compañía entregará hasta 70 premios por día en compras realizadas tanto en sus tiendas físicas como a través de su web.

A esto se suman promociones especiales en distintas categorías, incluyendo productos a $70, segundas unidades con 70% OFF, propuestas 2x$70 y descuentos destacados en todo su mailing comercial.

06062026-G_B_9993

“Cumplir 70 años tiene un valor muy especial porque habla de una marca que logró mantenerse cercana y relevante para distintas generaciones de uruguayos. TaTa forma parte de la vida cotidiana de muchas familias y nuestro compromiso es seguir evolucionando para acompañarlas cada día mejor. Este aniversario también es una oportunidad para agradecer a los proveedores y marcas que nos acompañaron a lo largo de todos estos años y que hoy vuelven a ser parte de esta celebración junto a nosotros”, señaló Ximena Quintas, Directora de Marketing del Grupo.

En este nuevo aniversario, TaTa reafirma su compromiso de seguir acompañando a los uruguayos con una propuesta cada vez más cercana, accesible y pensada para las necesidades reales de las familias, manteniendo intacto el espíritu que la convirtió, hace 70 años, en parte de la historia cotidiana del país.