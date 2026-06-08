Los buques insignia que catalizan inversiones brasileñas hacia Uruguay y cómo inciden las elecciones en el horizonte

La reforma tributaria que inició en 2024 y ya es ley en Brasil fue un punto de quiebre para los brasileños que aún no miraban fuera de fronteras.

El proyecto impulsado por el actual gobierno es la mayor transformación de su esquema tributario en la historia reciente. En esencia el proyecto representa un sacudón para los altos capitales que tendrán una mayor carga impositiva - quienes ganan más de un millón de reales anuales (alrededor de US$ 189.000 serán gravados con un 10% sobre su renta. Esto provocó el “auge de los brasileños” hacia Uruguay, según el asociado de Guyer y Regules, Martín Ruíz.

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En Uruguay, el impacto de esta transformación se constata en real estate, donde invierten a los efectos de obtener la residencia fiscal y, eventualmente tax holiday, y también en otro tipo de inversiones. “Se convierten en accionistas de empresas uruguayas”, especialmente de tecnología, ejemplifica Ruíz.

“Están mirando Uruguay con otros ojos”, reconoce Francesca Magno, socia de Andersen, en diálogo con Café y Negocios y destaca que, para ellos, la posibilidad de tener ahorros o un activo que esté valuado en dólares y tener esa libertad de cambio es un valor agregado. Desde su perspectiva, los sectores con mayor presencia de brasileños son el real estate y el agro.

Sebastián Risso, socio de El Faro Advising reafirma el "gran interés" de inversores y también de empresas en sectores variados. "Desde agro, real estate,servicios, tecnología y hasta industrial".

Risso indica que miran tanto a Uruguay como a Paraguay para nuevas alternativas de negocios. "Hay empresarios que prefieren más las características que de Uruguay, las que todos conocemos, y que no ven solamente el tema costo, que es importante, por supuesto, pero ven otras cosas que el país ofrece y ha venido ofreciendo por 40 años", analiza el director de El Faro Advising y ex director ejecutivo de Uruguay XXI.

En este sentido, las empresas de servicios ven en Uruguay un buen aliado para la exportación y para el inicio de la internacionalización de sus operaciones, por ser un país con buenas características para el testeo. En gran medida esto es motivado por la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Brasil que aumenta la carga tributaria a los capitales más altos, lo que lleva a los empresarios a buscar alternativas para sus operaciones.

En la misma línea, Ruíz destaca que hay familias importantes de Brasil que tradicionalmente tienen empresas de materias primas en Uruguay y ahora aumentan su participación.

Además de la inversión, también se da en algunos casos la residencia. “Por ejemplo, si son familias que tienen, por ejemplo, de 40 a 55 años, con hijos pequeños, el lugar que eligen es Montevideo, y si son más grandes, Punta del Este”, indica Ruíz.

“Después del cambio fiscal en el año 2024, los brasileños tuvieron que comenzar a planificar mucho más. Entonces, cuando tienen un evento de liquidez, por ejemplo, van a vender una empresa en Brasil, hacen las estructuras para pagar los impuestos que corresponda en la estructura fiscal más conveniente”, sostiene el asociado de Guyer y Regules e indica que esto llevó a que hayan decidido convertirse en residentes fiscales de Uruguay y pagar sus impuestos en Uruguay y no en Brasil.

Pero, ¿cuál es el ticket de las inversiones que acostumbran realizar en Uruguay?

Sus inversiones tienen un ticket que Ruiz define como “muy alto” y supera los US$ 2.5 millones en una propiedad, a lo que se suman, por ejemplo, acciones empresariales en participaciones minoritarias de empresas tecnológicas locales que les sirven “para probar”.

“Las transacciones o el tipo de negocios que hacen los brasileños, sin importar cuántos sean, son de un valor muy mayor a los que estamos acostumbrados en Uruguay. Eso ya hace que generen un impacto”, apunta la socia de Andersen.

En tanto, Risso considera que empresas que en Brasil pueden ser pequeñas o medianas, en Uruguay representan un volumen mayor del habitual y dinamizan sus sectores de actividad.

Los gigantes que son anzuelos de nuevos negocios

Históricamente, los inversores de Brasil tienen una fuerte proyección hacia Portugal, por la cercanía idomática, pero en el último tiempo esto se diversificó hacia otros países . “Todo lo que está pasando en las jurisdicciones en Asia, los contextos mundiales de guerra, de cambio tributarios, los criterios de sustancia, hay muchas cosas que están haciendo que haya un cambio de paradigma y que también los lleve a evaluar y considerar otros lugares del mundo”, analiza Magno y agrega que Punta del Este —que era una opción tradicional de vacaciones para ellos— pasó a verse de otro modo.

Los especialistas coinciden en que las grandes inversiones de capitales brasileños son fundamentales para la tracción de más negocios desde el gigante de Sudamérica a Uruguay.

"El hecho de la compra de BTG Pactual a HSBC y la compra del grupo Fasano a Enjoy son catalizadores.Son empresas que, si miran a Uruguay, todos miran a Uruguay atrás de ellas", explica Risso y remarca que estas operaciones son una "excelente noticia" para Uruguay y reflejan la confianza de los grandes popes en el mercado uruguayo, lo que contagia a otros actores y genera un ambiente de optimismo de cara al futuro de Uruguay como receptor de inversiones que llegan, especialmente, desde el sur de Brasil.

En este sentido, Ruíz auspicia, por ejemplo, que “el comprador natural de las torres que se vayan a hacer en Enjoy son brasileños”.

Para Magno de Andersen la apuesta de Fasano por Punta del Este es un fiel reflejo del interés de los brasileños por Uruguay y el punto de partida para un nuevo ciclo de inversiones. “Va a generar un movimiento muy diferente”, resalto la socia de Andersen, e hizo hincapié en que “es una marca intachable, que está en muchos lugares del mundo” y lo hace con excelencia. A propósito, remarca que la arquitecta que trabaja para JHSF Fasano, Carolina Pronto del estudio Obra Prima también tracciona público hacia Uruguay. “Tenemos clientes que llegan Uruguay, compran tierra y quieren construir con el estudio Obra Prima”.

Efecto elecciones

Para Ruíz de Guyer y Regules las elecciones que se disputarán en Brasil a fines de 2026 con el protagonismo de Luiz Inacio “Lula" da Silva y Flávio Bolsonaro también incentivan a que se sientan atraídos por las certezas que brinda Uruguay.

“Por ejemplo, tenemos el caso de un cliente que piensa que va a ganar Lula y tiene prevista su primera inversión en Uruguay con una casa de un ticket altísimo” y apuesta a tener más activos en el país. Por medio de family office, estos altos patrimonios modifican sus decisiones de negocio ante la incertidumbre electoral que, según Ruiz, beneficia a Uruguay.

Magno no advierte grandes cambios propiciados por los comicios, pero sí contempla que “los momentos en que los países tienen cambios y esas turbulencias que llevan a que la opinión salga a la calle, hacen que las personas planifiquen más”.

En cuanto a las elecciones Risso apunta que es un tema que tienen en consideración empresarios e inversores, aunque "las encuestas están tan parejas que es algo relativo", sostiene en cuanto al peso que los resultados electorales tendrán en la decisión de salir a otros mercados.