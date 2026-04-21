"Se dijeron muchas cosas que no eran ciertas": Sebastián Coates explicó la decisión del plantel de Nacional de no hablar con la prensa y por qué ahora volvieron a hacerlo

Nacional volvió a brindar una conferencia de prensa de sus jugadores este martes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde comparecieron el capitán Sebastián Coates y el volante Luciano Boggio , en la tradicional sala del complejo tricolor que tuvo una importante presencia de medios.

Fue la vuelta a las conferencias del club por parte de los futbolistas albos, dejando de lado las presentaciones cuando llega un nuevo jugador, o las declaraciones en zona mixta, o la modalidad que volvió con los nuevos contratos de TV de hablar en la previa y post partidos de la transmisión oficial.

Los jugadores habían tomado la decisión de no hablar en conferencia, como tampoco en notas “mano a mano” con radios, TV o prensa, antes de mitad del año pasado. Y también la de no participar de actividades protocolares del club con sus socios, lo que en su momento fue catalogado como una “sorpresa” por el presidente Ricardo Vairo.

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¿Qué había molestado a los jugadores? En junio de 2025, en sus primeros meses al frente del club, Vairo fue consultado al respecto. “Nacional está siendo muy expuesto a nivel de medios, todas las semanas con todos los temas, temas que tendrían que estar en la interna y creo que eso genera mayor sensibilidad de las partes. A veces cuando se habla en los medios es muy difícil tener en cuenta qué se puede decir y que no. Viene por ahí. No hay un hecho solo grave, sino que es una sucesión de cosas que ellos entienden, que quedamos en seguir hablando, que no le hacen bien al plantel y a Nacional”, dijo a El Espectador Deportes.

En ese entonces el titular de los albos mantuvo una reunión con los jugadores y antes tuvo un encuentro con el vicepresidente Flavio Perchman. “No quiero que Flavio quede en el centro de la causa de todo esto”, dijo Vairo.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Flavio Perchman y Ricardo Vairo.jpeg Flavio Perchman y Ricardo Vairo, vicepresidente y presidente de Nacional FOTO: LEONARDO CARREÑO

“Lo primero es que Flavio es una gran persona, no conozco a nadie que no hable bien de él, es un tipo generoso, vive para el fútbol, para Nacional, pero todos sabemos que le gusta opinar. Pero por otro lado es un gran activo que tiene Nacional, para el área deportiva principalmente generar los cambios”, comentó. “Eso también es reconocido por los jugadores, me lo manifestaron ayer, tienen un gran estima por Flavio, lo valoran muchísimo por su conocimiento y todo lo que está desarrollando, pero hay cosas que deberían quedar en la interna”, agregó.

En setiembre hubo más declaraciones pesadas. El directivo Javier Gomensoro hizo una fuerte autocrítica y dijo que Nacional tenía un "plantel sobrevalorado" y que le faltaba un "líder" como Diego Polenta, quien se había retirado en marzo.

Pasaron los meses, Nacional salió campeón y cerró el año con el título, comenzó 2026, y este 21 de abril los jugadores volvieron a hablar en una conferencia de prensa del club.

Coates fue consultado por lo que había llevado a tomar aquella decisión y el cambio de postura en la actualidad.

“La decisión del año pasado fue más que nada para cerrarnos nosotros como grupo. Se dijeron muchas cosas que no eran ciertas y creo que lo que teníamos que enfocarnos era en jugar y no salir a responder muchas cosas. Que quizás teníamos ganas sí de salir, pero no valía la pena en poner la atención en eso y no en lo que nos compete a nosotros, que es jugar”, explicó sin dar más detalles sobre las "cosas" que se dijeron y "no eran ciertas".

Luciano Boggio y Sebastián Coates Luciano Boggio y Sebastián Coates

El zaguero también contó su experiencia en tratamiento con la prensa en distintos clubes y en la selección uruguaya. “Para mí no es una nueva modalidad esta (conferencia). Yo me acostumbré a hacer conferencias y no hablar individualmente. Sé que acá en Uruguay es otra la cultura, pero cuando vamos a Libertadores, Copas América, mundiales, o en Europa, es así, son conferencias, es casi imposible hablar mano a mano”.

“Fue una votación del equipo”

Volviendo a la decisión del año pasado, el capitán tricolor reconoció que “fue una votación del equipo” y no solo de los referentes. “Y por suerte está Luciano acá para decirlo”, dijo, mirando a Boggio. “Fue una encuesta”, detalló.

“Como dijimos el año pasado, cuando nos cerramos fue decisión de todos y hoy fue decisión de todos hacer este tipo de moda de venir a conferencia”, agregó, sobre la medida de volver a hablar.

Consultado por si la vuelta las conferencias había sido un pedido u orden del presidente Vairo, respondió: “No, creo que fue en conjunto con todos, no solo con Ricardo, con (el director deportivo Sebastián) Eguren, con Fito (el jefe de prensa Adolfo Bidegain) también. Lo hemos hablado entre todos”.

“Entiendo también que la gente quiere escuchar la palabra de nosotros. Ahora hay otra modalidad también, que tenemos que hablar después de los partidos y lo estamos haciendo”, comentó.

Y en el cierre de su respuesta, dejó un mensaje. “A mí siempre me gusta hablar de fútbol, y a veces cuando es así, mano a mano, muchas veces se buscan otras cosas que para mí no valen la pena para lo que somos nosotros los jugadores, que tenemos que hablar de fútbol”.