La conferencia de Sebastián Coates y Luciano Boggio tras la victoria de Nacional: la "votación" del plantel, las lesiones y los malos primeros tiempos

Los jugadores de Nacional Sebastián Coates y Luciano Boggio hablaron este martes por la mañana en una conferencia de prensa realizada en el complejo Los Céspedes, días después de la victoria ante Liverpool por la fecha 12 del Torneo Apertura.

Coates comenzó la conferencia valorando que el tricolor "jugó bastante bien" ante Liverpool: "Fue un primer tiempo más parejo y en el segundo tiempo pudimos hacer la diferencia con el hombre de más y el penal que encontramos".

Tras ello, el capitán del bolso fue consultado sobre la decisión de salir a hablar en conferencia, tras algunas semanas de silencio con la prensa que recordaron al final del año 2025. "La decisión del año pasado fue para cerrarnos nosotros como grupo . Se dijeron muchas cosas que no eran ciertas, teníamos que enfocarnos en jugar. No es una nueva modalidad esta, yo me acostumbré a hacer conferencias y no hablar individualmente. Aquí es otra cultura pero afuera, en el Mundial, Copa América, es casi imposible hablar mano a mano. Fue una votación del grupo", explicó.

Luego, Boggio se refirió a la gran cantidad de lesiones que viene sufriendo Nacional en las últimas semanas. Para el mediocampista "es un tema un poco de suerte" y valoró que el equipo está "recuperando jugadores" , pero enfatizó que "no hay una respuesta sobre el tema" . "El jugador no va a querer lesionarse, entrenamos bien. Es una pregunta bastante difícil, debe venir de la mano de la doble competencia , el esfuerzo", agregó.

A los dos futbolistas les consultaron si extrañaban a sus compañeros de rol, Julián Millán y Christian Oliva, pero solo Coates tomó la palabra y marcó que "no estaría bueno" decir que los extrañan. "Hoy comparto con Agustín (Rogel) y me siento cómodo, como con Tomás (Viera) y Paolo (Calione). Obvio que al principio nos tenemos que conocer, agarrar dinámicas que teníamos con otro compañero. Hoy estamos mejorando, eso se notó en estos dos partidos, y esperemos seguir mejorando".

Boggio, por su parte, reconoció que en los últimos dos partidos Nacional tuvo malos primeros tiempos. "No entramos como teníamos que entrar", admitió, y aunque aclaró que no cree que sea algo que haya sucedido en muchos partidos, remarcó que el equipo no puede "regalar ningún minuto".

Repasá el minuto a minuto de la conferencia:

Live Blog Post Finalizó la conferencia

Live Blog Post Su opinión sobre los arbitrajes Coates: "Tratamos de no gastar muchas energías en eso nosotros. Pasa que tenemos diferentes opiniones y es respetar todo. Van a cometer errores como los cometemos nosotros también. En algunas decisiones podemos tener diferentes opiniones pero es parte del juego".

Live Blog Post El cambio a la línea de tres en la Libertadores Boggio: "Yo sé jugar tanto con dos mediocampistas como con tres. Me adapto a cualquier situación. Respecto a la visita a la Copa lo vamos a ir a buscar, sabemos que tenemos con qué. Ir a buscarlo va a ser lo mejor para nosotros por nuestra características también".

Live Blog Post Boggio y su recorrido en cancha, Coates y su rodilla Boggio: "Acá tenés al hombre que me ordena (Coates). No me doy cuenta, trato de estar por todos lados. Tengo que estar en contacto con la pelota, moverme. Seba trata de hablarme, ponerme en mi lugar. Lucas es el que sufre cuando me voy por todos lados. Tengo que controlar un poco eso por momentos, pero creo que aporto más al equipo cuando estoy activo". Coates: "Hoy me siento bien, todos los que sufrimos de la rodilla tenemos que trabajar todos los días, pero hoy por hoy estoy bien y espero que siga así"

Live Blog Post Coates y su enfrentamiento con Sebastián Fernández "Danubio tiene un muy buen equipo, buenos jugadores. Va a ser un partido muy difícil, generalmente son partidos muy cerrados. Con respecto a Seba, es una gran persona, va a ser lindo enfrentarlo, ojalá que en el duelo de nosotros dos salga ganando yo".

Live Blog Post Coates sobre el récord de Nicolás López, que está a tres goles de entrar al podio de goleadores tricolores del Siglo XXI "Es una cosa que también es nuestra, ayudar a que Nico logre esa marca. Todos queremos eso porque nos da mucho para alcanzar victorias, ojalá que se le de esa marca. Es un jugador con una calidad enorme y ojalá podamos seguir disfrutándolo

Live Blog Post ¿Nacional está para ser primero en la Copa Libertadores? Boggio: "Vamos a pelear con eso. Sabemos que no es fácil, porque los rivales tienen sus armas. Universitario viene siendo campeón hace tres años en su liga, por algo es. Nosotros tenemos las nuestras y vamos a apuntar a ser primeros en el grupo

Live Blog Post Coates y su charla con Tomás Viera "Todos podemos cometer errores. Tomás es todavía joven y quizás cometa más errores, pero lo va a aprender y le va a ayudar en la carrera. Es parte del fútbol. Va a tener que aprender a salir adelante, nosotros podemos ayudarlo pero esa parte es más individual, de querer salir. Lo importante es que siga trabajando y cuando le toque estar que le toque de la mejor manera.

Live Blog Post Boggio y su nuevo rol con Bava "Me parece difícil sacar una conclusión desde que llegué a Nacional, porque creo que el año pasado hice un gran año, pero puede ser que este sea el momento más cómodo mío este año, me dan más libertad. Con dos o tres detalles de lo que me piden con la pelota sé que con eso me alcanza. Tengo esa libertad pero en base de aportarle al equipo, no con hacer lo que uno quiere. Me estoy sintiendo cómodo y creo que se nota"

Live Blog Post Coates y las chances en el Apertura "Nosotros tenemos que enfocarnos en ganar nuestros partidos. El problema va a ser de los demás. Tenemos que ganar los partidos que nos quedan, porque después va a pesar en la Tabla Anual. Sabemos que corremos de atrás porque perdimos puntos y por culpa nuestra, y ahora nos quedan estos tres partidos que vamos a intentar ganarlos, y después veremos donde quedamos".

Live Blog Post Boggio y los malos primeros tiempos de Nacional "Es verdad que los últimos dos partidos venimos haciendo un primer tiempo flojo, no entramos como tenemos que entrar. Lo hablamos, yo creo que se vio el cambio para el segundo tiempo. No creo que fue algo de todos los partidos, a veces se da así, contra Deportivo Maldonado hicimos un gran primer tiempo. Lo veo reflejado en los últimos dos partidos muy notoriamiente, yo creo que no podemos regalar ningún minuto. Por suerte en los dos partidos pudimos salir en el segundo tiempo de otra manera".

Live Blog Post ¿Extrañan a sus compañeros Millán y Boggio? ¿Coates piensa en el retiro? Coates: "No estaría bueno decir hoy que extrañamos a Julián y Christian. Hoy comparto con Agustín y me siento cómodo, como con Tomás y Paolo. Obvio que al principio nos tenemos que conocer, agarrar dinámicas que teníamos con otro compañero. Hoy estamos mejorando, eso se notó en estos dos partidos, y esperemos seguir mejorando". "Yo hoy estoy disfrutando, fue lo que me llevó a estar hoy acá, el disfrutar todos los días, estar con mis compañeros, todavía tengo ese fuego de querer entrenar, de estar con mis compañeros".

Live Blog Post Boggio sobre las lesiones "El tema de las lesiones es un poco un tema de suerte, pero vamos recuperando jugadores. Maxi por lo poco que sé está por volver. Muchos partidos seguidos, Copa Libertadores, eso tiene un peso. Contra Deportivo se rotó bastante. No hay una respuesta para el tema, no le llamo fortuna. El jugador no va a querer lesionarse, entrenamos bien. Es una pregunta bastante difícil, debe venir de la mano de la doble competencia, el esfuerzo. Creo que estamos mejor"

Live Blog Post Coates y la decisión de hablar por conferencia tras el silencio "La decisión del año pasado fue para cerrarnos nosotros como grupo. Se dijeron muchas cosas que no eran ciertas, teníamos que enfocarnos en jugar. No es una nueva modalidad esta, yo me acostumbré a hacer conferencias y no hablar individualmente. Aquí es otra cultura pero afuera, en el Mundial, Copa América, es casi imposible hablar mano a mano. Fue una votación del grupo". "Lo hemos hablado entre todos. Hay otra modalidad que es hablar después de los partidos y lo estamos haciendo. A mi siempre me gustó hablar de fútbol y cuando es mano a mano a veces salen otras cosas que no valen la pena".

Live Blog Post Comienza la conferencia con la palabra de Coates "Ayer tuvimos un día de descanso después de mucho tiempo. Encararlo de la misma forma de la semana pasada, venimos encarando de atrás y tenemos que ganar todos los partidos que quedan. Analizando el partido con Liverpool, creo que el equipo jugó bastante bien. Fue un primer tiempo más parejo y en el segundo tiempo pudimos hacer la diferencia con el hombre de más y el penal que encontramos".

Live Blog Post Se demora el arranque Se aprontan los medios en Los Céspedes, a la espera de la llegada de Coates y Boggio.

Live Blog Post Nacional no transmitirá la conferencia El tricolor no pasará en vivo la conferencia a través de su canal de YouTube.

Live Blog Post ¿A qué hora comienza la conferencia? Está planeado que la conferencia de Coates y Boggio comience a las 09:00.