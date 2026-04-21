Los jugadores de Nacional Sebastián Coates y Luciano Boggio hablaron este martes por la mañana en una conferencia de prensa realizada en el complejo Los Céspedes, días después de la victoria ante Liverpool por la fecha 12 del Torneo Apertura.
La conferencia de Sebastián Coates y Luciano Boggio tras la victoria de Nacional: la "votación" del plantel, las lesiones y los malos primeros tiempos
El capitán y el mediocampista de Nacional hablaron en conferencia de prensa dos días después de que Nacional le ganara a Liverpool por el Torneo Apertura