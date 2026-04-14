Por qué el retail está obteniendo retornos de inversión superiores al 10% en IA y cuáles son los proyectos uruguayos que apuestan por este nicho

Aunque los empresarios se muestran optimistas sobre el potencial de la inteligencia artificial (IA) para transformar sus negocios en los próximos cinco a diez años, distintos estudios empiezan a reflejar cierta “decepción” con el ritmo actual del retorno de inversión. Y es que la implementación de esta tecnología está resultando un proceso más complejo de lo previsto , requiriendo cambios fundamentales y lentos en los sistemas operativos tradicionales.

En este escenario, sin embargo, hay un sector que a nivel global marca un contraste con esta realidad: el del retail. De acuerdo con un reciente estudio de la consultora KPMG, el 55% de las empresas del sector ya reporta retornos de inversión superiores al 10% en iniciativas de IA , mientras que el 67% afirma haber logrado mejoras de eficiencia a partir de su implementación,

¿La clave? Para los expertos, esta diferencia responde a características propias del sector. En industrias donde la personalización, la velocidad de respuesta y la escala son variables críticas, la IA comienza a consolidarse como una herramienta directamente vinculada al negocio. En ese contexto la tecnología deja de ser únicamente un vector de eficiencia para convertirse en una palanca de crecimiento y una clave para la conversión, fidelización y escalabilidad.

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En el caso del retail, materializar esto incluye trabajar sobre la disponibilidad de productos, el seguimiento de pedidos, la gestión de devoluciones y las ventas asistidas.

En este contexto, en Uruguay comienzan a emerger un grupo de startups que se posiciona en este nicho con soluciones enfocadas en inteligencia artificial.

De interpretar las búsquedas a vender fuera del horario laboral

Uno de los ejemplos de aplicación práctica de la IA en retail es Search Mind, una solución creada por los emprendedores Mario Colla y Nicolás Bernal, que permite a las empresas incorporar inteligencia artificial en sus propios buscadores de ecommerce y apunta a compañías de midmarket de toda la región

Esto permite que si alguien tipea, por ejemplo, “quiero buscar juegos para niñas de 2 años que estimulen el desarrollo cognitivo”, el sistema no se queda solo con la palabra “juegos”, sino que interpreta cada parte de la frase: la edad, el género y el objetivo del producto. Con esa información, devuelve opciones acordes, como bloques para encastrar, libros interactivos o rompecabezas diseñados para esa etapa del desarrollo.

La empresa cuenta con más de 10 clientes en Chile, Paraguay, México y Uruguay, y en el mercado local trabajan con empresas como MilGenial y Tata.

Entre sus resultados destacados, Search Mind señaló que su cliente Mil Genial (en Uruguay y Paraguay) registró un crecimiento interanual del 39% en compras, con una conversión seis veces mayor frente a usuarios sin búsqueda y un aumento del 22% en revenue. En Uruguay, Stadium logró que el 28% de las compras provengan de la búsqueda, con una participación del 24% en los ingresos totales. Por su parte, Iluminica, en Uruguay, reportó una suba del 174% en la tasa de conversión y un aumento del 136% en el ticket medio, elevando además la participación en ingresos del 1,4% al 13%.

“La IA está permitiendo poner un vendedor experto a disposición de cada persona que entra a una tienda online”, resumió Bernal.

Torem, empresa de software uruguaya fundada por Darío Levin y Federico Sabaj, desarrolló por su parte un agente automatizado que responde sin intervención consultas vinculadas a stock, envíos, medios de pago, especificaciones, cambios, garantías y seguimiento de pedidos. La solución, además, permite concretar ventas fuera del horario tradicional de atención. Según consignó Forbes, en el último año Torem multiplicó por cinco su base de clientes: pasó de 30 a más de 150 tiendas activas en Uruguay y la región. Entre ellas se encuentran marcas como Decathlon, Rotunda, Adidas, Lemon, Inbox, Óptica Florida, Global Sports, Umbro, Dimm, Rusty y Tienda Nacional.

Para uno de sus clientes —cuyo nombre no puede ser revelado por contrato—, sostuvo el mencionado medio, la inversión para mantener el agente operativo las 24 horas durante tres meses fue de US$ 2.720. El retorno, según la empresa, superó ampliamente el 1.000%, logrando vender más de $10 millones.

“Hoy no tenemos un solo cliente al que no le sea negocio tener un agente de IA que responda 24/7”, señalaron.

A estos casos se suman iniciativas como nBlock, que permite a través de su tecnología tener fijación de precios inteligentes, y recomendaciones por proximidad o planificaciones de compra similares a los que ofrece la plataforma asiática Temu. Además, la solución permite la generación de reportes y la creación de oportunidades comerciales al poder definir a qué cliente apuntar y con qué oferta, tomando como punto de partida su histórico de ventas.

El perfil de las empresas interesadas y lo que se viene

En cuanto a la demanda del sector retail en Uruguay por este tipo de soluciones, desde Search Mind señalan que, hasta hace poco, la inteligencia artificial no figuraba entre las principales preocupaciones de las empresas. “El foco estaba puesto en chatbots o en herramientas como WhatsApp, pero no había conciencia de que el buscador podía generar tanto beneficios como pérdidas”, explicaron.

Ahora el mayor interés comienza a verse en compañías con operaciones de ecommerce más desarrolladas, principalmente aquellas de tamaño mediano y grande que manejan entre 5.000 y 50.000 SKU (Stock Keeping Unit).

Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo el presupuesto. Según la empresa, muchas organizaciones aún no tienen asignados recursos específicos para invertir en este tipo de soluciones, lo que retrasa su adopción.

En cuanto al futuro, para Bernal la inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico estará marcado por la personalización total de la experiencia de compra. Hoy el buscador de Search Mind se concentra en interpretar lo que los usuarios escriben, pero la apuesta es ir más allá: registrar el comportamiento completo de la navegación para anticiparse a los intereses de cada cliente. Eso incluye medir cuánto tiempo pasa un visitante mirando un producto, qué variantes consulta, qué colores prefiere y cuáles son los artículos que finalmente agrega al carrito. Con esos datos, cada persona podría encontrarse con una tienda distinta, adaptada a su perfil.

Como otra de las tendencias, startups que no nacieron originalmente como compañías de inteligencia artificial comienzan hoy a integrar este tipo de soluciones como parte de su evolución. Tal es el caso de Trendo, una plataforma creada por dos emprendedores uruguayos para centralizar la búsqueda de productos de moda, que hoy identifica en la IA una oportunidad clave para transformar la experiencia de compra online. En ese camino, la empresa avanza en el desarrollo de probadores virtuales y asistentes de imagen, herramientas que permitirán a los usuarios probar y combinar prendas de forma digital antes de concretar una compra.

Además, de cara al futuro, Bernal adelantó que la inteligencia artificial también tendrá un impacto directo en la gestión de los comercios. Al analizar patrones de búsqueda y de consumo, el sistema podrá identificar qué productos tienen más demanda, cuáles deberían incorporarse al catálogo y cuáles conviene dejar de ofrecer.