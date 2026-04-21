El tremendo choque de Federico Valverde en Real Madrid que hizo temblar a todos los uruguayos pensando en el Mundial 2026; mirá el video

Federico Valverde jugó y fue titular y capitán en el partido que este martes Real Madrid derrotó 2-1 a Deportivo Alavés por una nueva fecha de LaLiga de España.

Cuando iban 23 minutos, el volante merengue dio el gran susto tras una enorme jugada de Kylian Mbappé, quien más tarde anotaría el 1-0.

Tras un centro del francés, Valverde se pasó en su carrera y se dio de lleno en la caída contra el arquero de Deportivo Alavés, Antonio Sivera.

Luego del choque ante su rival, Federico Valverde permaneció en el suelo tomándose la cara por el dolor durante varios segundos que parecieron eternos.

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La sanidad de Real Madrid ingresó enseguida a atenderlo y de a poco, con el paso de los minutos, el jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa se incorporó.

Vinícius Jr., su compañero y amigo, pasó a su lado para ver cómo estaba y Valverde apoyó con cuidado la pierna derecha de manera firme en el suelo, ya que se había golpeado fuertemente la rodilla.

Finalmente todo terminó en ese golpazo y fue solo un susto para la celeste que en 55 días debuta en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita.