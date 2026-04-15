El detrás de la relocalización que negocia el gobierno con HIF: el padrón de más de 40 hectáreas de Ancap en Paysandú y el origen de la idea

El gobierno y Ancap avanzan en los estudios para confirmar o descartar la posible relocalización de la planta de HIF en Paysandú. La ministra de Industria, Fernanda Cardona , había contado a El Observador que la empresa manifestó a comienzos de marzo a técnicos de la Dirección de Energía su disposición a trabajar en una ubicación alternativa. Las conversaciones tomaron estado público luego de que el presidente Yamandú Orsi se lo comentara al intendente sanducero Nicolás Olivera en una reunión en Torre Ejecutiva la semana pasada.

La posibilidad comenzó a discutirse a fines de febrero durante un viaje organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables ( Auder ) a la planta piloto Haru Oni que HIF Global tiene en Punta Arenas, Chile, según habían contado varios de los integrantes de la delegación uruguaya, que estuvo integrada por representantes de Paysandú y de los ministerios de Ambiente, Industria y Economía.

El diputado del MPP por Paysandú, Juan Gorosterrazú , dijo a El Observador que la idea original surgió del coordinador de la bancada de ediles de su sector, Roberto Ciré, quien trabajó 15 años en las plantas de Ancap en el departamento. El veterano dirigente planteó la ubicación alternativa al CEO de HIF Uruguay, Martín Bremermann , con quien coincidió en el pasado cuando este trabajaba como ingeniero en proyectos de Alur, mientras que el primero era coordinador de seguridad de las instalaciones de la subsidiaria en Paysandú y Bella Unión.

“Dado que en esos momentos existía la posibilidad de que el gobierno argentino tomara medidas, con reclamos del intendente de Colón y del gobernador de Entre Ríos de llevarlo a La Haya, se nos ocurrió que Ancap tiene la capacidad técnica y los espacios para instalar ese nuevo proyecto”, relató para esta nota el edil sanducero.

Desde esa primera charla, el tema fue motivo de conversación entre los representantes de la empresa y la delegación uruguaya, integrada entre otros por el diputado blanco Fermín Fariña –uno de los redactores del proyecto para recategorizar los padrones de HIF–, el subsecretario de Ambiente, Óscar Caputi y el coordinador nacional del Programa de Hidrógeno Verde del MIEM, Federico Rehermann.

El diputado del MPP contó para esta nota que trasladó el planteo al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, durante la Dirección Nacional del MPP que tuvo lugar el pasado 7 de marzo. Gorosterrazú también consultó el tema en ese ámbito con la ministra Cardona –cuya cartera avanzó en las conversaciones– y con el propio Orsi durante la cosecha de girasol en Young.

El Observador logró reconstruir a través de distintas fuentes consultadas que se trata de una parte del padrón 4959 en el que está enclavado la planta de pórtland de Ancap en Nuevo Paysandú, contiguo a las instalaciones de Alur y que tiene unas 48 hectáreas sin construcciones.

El suelo está categorizado por la normativa departamental como “zona suburbana industrial norte”, por lo que una planta como la de HIF no requeriría de la recategorización que el año pasado votó la Junta Departamental sanducera para los padrones 11.950 y 11.951 unos siete kilómetros río arriba, que fueron adquiridos por la compañía chilena a un monto de US$ 4,9 millones con algunos pagos sujetos a la realización del proyecto.

Tanto el intendente Olivera como el gobierno han defendido las posibles “ventajas logísticas” que la ubicación alternativa ofrecería, como por ejemplo evitar la construcción de tres ductos de casi nueve kilómetros entre las plantas de HIF y Alur, librarse de la necesidad de talar monte nativo y el aprovechamiento de la cercanía con la cabecera del ferrocarril, con la ruta y con la ciudad de Paysandú.

Olivera, además, ha bregado por una complementación entre la futura planta de HIF y la vecina planta de pórtland de Ancap, para la que el Poder Ejecutivo pretende trasladar buena parte de su operativa a Minas ante las pérdidas que viene dejando el horno sanducero. El intendente ha insistido en que "Paysandú no pague el costo" de la reestructura del pórtland.

Una de las interrogantes pendientes consiste en cuánto pueden acelerarse los plazos del proyecto en caso de una reubicación, dado que HIF debería realizar una nueva comunicación del proyecto, solicitar la Validación Ambiental de Localización y luego la Autorización Ambiental Previa ante el nuevo “medio receptor”. No obstante, desde el Poder Ejecutivo manejan de parte de la empresa que eso no supondría un gran obstáculo y que están abiertos a rediscutir el sitio en el que dibujar el layout, dado que los trámites serían más expeditivos porque lo ya aprobado no cambiará respecto a los procesos industriales.

Además, tanto el edil Ciré como el diputado Gorosterrazú hicieron énfasis en la desactivación del potencial conflicto con Argentina, al alejar de las costas de Colón cualquier emprendimiento industrial. Apenas el intendente Olivera comunicó la posibilidad de una relocalización, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, salió a valorar que sería una “excelente noticia” y que con eso se saldaría el reclamo argentino.

Tal como informó El Observador este fin de semana, el estudio de impacto social y ambiental presentado por HIF al Ministerio de Ambiente contiene varias ilustraciones que proyectan que habrá casi nula “contaminación visual”, que hasta ahora ha sido el principal reclamo de Colón por la potencial afectación a su actividad turística. El estudio sugiere además que se pinten de mate las chimeneas más altas de modo de camuflar las instalaciones con la barrera vegetal.

El informe advertía por último que “la progresiva intensificación de movilización registrada” en el lado argentino con caravanas, asambleas y declaraciones de autoridades sugería que “el conflicto continuará escalando en ausencia de mecanismos robustos de diálogo y mitigación de riesgos percibidos”.