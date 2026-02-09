Dólar
/ Nacional / PAYSANDÚ

Nicolás Olivera contrajo varicela: médicos estiman que se contagió antes del viaje oficial a China

Siguiendo las recomendaciones sanitarias, el intendente cumple un período de aislamiento preventivo en su domicilio

9 de febrero 2026 - 10:41hs
Nicolás Olivera
Foto: Leonardo Carreño

La Intendencia de Paysandú que el intendente departamental, Nicolás Olivera, presenta un "cuadro clínico compatible con varicela", según la evaluación realizada por profesionales médicos tras su regreso al país.

El jefe comunal arribó a Uruguay en la mañana del domingo luego de participar en una misión oficial a la República Popular China, para la cual había solicitado y obtenido licencia extraordinaria. De acuerdo con la información oficial, los primeros síntomas se manifestaron durante el viaje de retorno.

Evaluación médica y período de incubación

Al llegar a Montevideo, Olivera concurrió a un centro asistencial, donde fue evaluado y se le practicaron los estudios correspondientes.

Según indicó la Intendencia, y conforme a la información médica sobre el período de incubación de la enfermedad, el contagio se habría producido con anterioridad al inicio de la misión oficial.

Desde la comuna señalaron que el cuadro no reviste gravedad ni requiere internación.

Siguiendo las recomendaciones sanitarias, el intendente cumple un período de aislamiento preventivo en su domicilio. Durante ese lapso continuará desempeñando sus funciones de forma remota, sin solicitar una nueva licencia, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del gobierno departamental.

