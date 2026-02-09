Ataque a balazos a la salida de un local bailable en Montevideo: tres personas resultaron heridas

Tres personas resultaron heridas de bala a la salida del local bailable El Tropy, ubicado en Agraciada y Rondeau, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo .

Según el parte oficial, en horas de la madrugada de este lunes, personal policial concurrió al lugar por varios heridos de arma de fuego .

Allí, los efectivos encontraron a tres hombres de 20, 42 y 46 años con heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Ante esto, los trasladaron a un centro médico cercano donde fueron diagnosticados con heridas de arma de fuego en mano derecha, pierna izquierda y pie izquierdo .

"Las víctimas manifiestan que habría pasado un auto efectuando disparos de arma de fuego", informó la Policía en un comunicado.

Uno de los hombres heridos cuenta con un antecedente penal por tráfico interno de armas y por disparos, informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

En la escena de los hechos trabajó personal de Policía Científica y efectivos de la Dirección de Investigaciones.