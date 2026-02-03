Dólar
Nacional / policía

Policía descartó intento de secuestro de una niña en Punta del Diablo: una argentina dijo que se trató de "una broma" de su hija

Una mujer mayor de edad, de nacionalidad argentina, explicó a la Policía que lo ocurrido se trató de una broma entre su hija y otra niña

3 de febrero 2026 - 12:19hs
Punta del Diablo

Punta del Diablo

L. Echeverrito

Ante la difusión del mensaje, efectivos policiales concurrieron a la zona y realizaron averiguaciones con Prefectura Nacional Naval, artesanos que se ubican en las inmediaciones, integrantes de una cuerda de tambores, así como otros actores públicos y referentes locales. Según informaron, ninguna de las personas entrevistadas pudo confirmar la existencia del hecho.

En el marco de las actuaciones, la Policía identificó a la persona que había difundido inicialmente la información en redes sociales, quien admitió haberla compartido únicamente a partir de un comentario escuchado en un espacio público, sin haber sido testigo directo de ninguna situación irregular.

Posteriormente, fue entrevistada una mujer mayor de edad, de nacionalidad argentina, quien explicó que lo ocurrido se trató de una broma entre su hija y otra niña.

Al constatarse que no existió ningún delito, no se radicó denuncia y el episodio quedó aclarado, indicaron fuentes policiales.

Temas:

policía niña Punta del Diablo

