/ Nacional / MALDONADO

La Policía solicita colaboración para localizar a una mujer de 30 años desaparecida en Punta del Este

Se trata de Evelyn Yohanna Sastre Correa, una mujer de 30 años ausente desde el 31 de enero

3 de febrero 2026 - 9:30hs
ausentepde

La Jefatura de Policía de Maldonado emitió un comunicado en el que solicita colaboración ciudadana para localizar a Evelyn Yohanna Sastre Correa, una mujer de 30 años que permanece ausente de su hogar desde el pasado 31 de enero.

Según la información policial, Sastre Correa fue vista por última vez durante la madrugada de ese día en Punta del Este.

Al momento de su desaparición, vestía jean blanco tipo Oxford, top blanco y cartera del mismo color. Como señas particulares, se indicó que tiene un tatuaje tribal en la espalda baja y otro en el tobillo izquierdo con la palabra “carbonero”.

Copia de Placas persona ausente horizontal(5)

Desde la Jefatura de Maldonado solicitaron que cualquier información que pueda contribuir a su localización sea comunicada de inmediato a través de la línea de emergencias 911, al 2030 4638 del Departamento de Personas Ausentes, o en cualquier dependencia policial.

También se encuentra habilitado el correo electrónico [email protected] para recibir datos que puedan aportar a la investigación.

