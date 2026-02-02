Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  23°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / ALTERCADO

Un hombre de 74 años murió luego de tener un conflicto familiar: detuvieron al hijo como principal sospechoso

De acuerdo al parte oficial, el incidente tuvo lugar el domingo en una vivienda ubicada en la Ruta 29, kilómetro 3, sobre el paraje Manuel Díaz

2 de febrero 2026 - 13:29hs
Un hombre de 74 años murió

Un hombre de 74 años murió

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 74 años murió luego de protagonizar un altercado con su hijo, un hombre de 26 años, en su casa en Rivera, informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado.

De acuerdo al parte oficial, el incidente tuvo lugar el domingo en una vivienda ubicada en la Ruta 29, kilómetro 3, sobre el paraje Manuel Díaz.

Allí tenía lugar una reunión familiar que terminó en un altercado con varias agresiones físicas entre un hombre de 26 años y su padre, un septuagenario de 74 años de edad.

Más noticias
Murió la adolescente de 15 años bajo el amparo del INAU
INCENDIO

Murió la adolescente de 15 años que estaba bajo el amparo del INAU y había sido internada tras incendio en hogar de Tacuarembó

una mujer de 69 anos murio en un incendio en las piedras: era oriunda de fray bentos
INCENDIO

Una mujer de 69 años murió en un incendio en Las Piedras: era oriunda de Fray Bentos

Al lugar acudió personal policial, que en la escena detuvo al joven de 26 como el "supuesto agresor".

El hombre de 74, por su parte, falleció mientras era trasladado por personal médico al Hospital de Minas de Corrales.

Luego de tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía dispuso la realización de la prueba de espirometría al presunto agresor, la coordinación de la autopsia, entre otros procedimientos de rigor. El caso permanece en investigación.

Temas:

hombre murió Rivera policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Rodrigo Romano y Federico Buysan
TELEVISIÓN

"¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026
DEFENSA

Trabajadores encerrados en ex hotel San Rafael: empresa constructora asegura ser "falsamente acusada de secuestro y trata de personas"

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos