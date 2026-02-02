Un hombre de 74 años murió luego de tener un conflicto familiar: detuvieron al hijo como principal sospechoso

Un hombre de 74 años murió luego de protagonizar un altercado con su hijo , un hombre de 26 años, en su casa en Rivera , informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado.

De acuerdo al parte oficial, el incidente tuvo lugar el domingo en una vivienda ubicada en la Ruta 29, kilómetro 3, sobre el paraje Manuel Díaz .

Allí tenía lugar una reunión familiar que terminó en un altercado con varias agresiones físicas entre un hombre de 26 años y su padre, un septuagenario de 74 años de edad .

Al lugar acudió personal policial, que en la escena detuvo al joven de 26 como el "supuesto agresor" .

El hombre de 74, por su parte, falleció mientras era trasladado por personal médico al Hospital de Minas de Corrales.

Luego de tomar conocimiento del hecho, la Fiscalía dispuso la realización de la prueba de espirometría al presunto agresor, la coordinación de la autopsia, entre otros procedimientos de rigor. El caso permanece en investigación.