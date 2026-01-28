Siniestro fatal en Ruta 7: un hombre murió y su acompañante está grave tras chocar de frente contra un camión

Un hombre murió y su acompañante se encuentra gravemente herida tras chocar contra un camión en Ruta 7 , en la zona de Los Arenales (departamento de Canelones ), informó la Dirección Nacional de Policía Caminera .

Según el parte policial, el hecho se registró minutos antes de las 11 de la mañana a la altura del kilómetro 61 de la mencionada carretera.

Allí, por causas que se tratan de establecer, un camión que circulaba de Sur a Norte chocó frontalmente contra un automóvil que lo hacía en sentido contrario.

Tras el impacto, el auto perdió el dominio y " habría colisionado sobre la parte lateral izquierda del camión en su zona media ", según la misiva oficial.

El auto era conducido por un hombre mayor de edad, quien falleció en el lugar, al tiempo que su acompañante fue trasladada "politraumatizada grave".

El camión, en tanto, era conducido por un hombre mayor de edad que resultó ileso.

La ruta permaneció totalmente obstruida y las autoridades canalizaron el tránsito por faja natural.