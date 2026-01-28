Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / CANELONES

Siniestro fatal en Ruta 7: un hombre murió y su acompañante está grave tras chocar de frente contra un camión

El conductor del camión, en tanto, resultó ileso; la ruta está cortada y las autoridades canalizan el tránsito por faja natural

28 de enero 2026 - 12:07hs
fatalcanelones2801

Un hombre murió y su acompañante se encuentra gravemente herida tras chocar contra un camión en Ruta 7, en la zona de Los Arenales (departamento de Canelones), informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Según el parte policial, el hecho se registró minutos antes de las 11 de la mañana a la altura del kilómetro 61 de la mencionada carretera.

Allí, por causas que se tratan de establecer, un camión que circulaba de Sur a Norte chocó frontalmente contra un automóvil que lo hacía en sentido contrario.

Más noticias
violencia en paysandu: menores agredieron y robaron a un cuidacoches que vecinos definen como amable y respetuoso
VIDEO

Violencia en Paysandú: menores agredieron y robaron a un cuidacoches que vecinos definen como "amable" y "respetuoso"

Patrullero de la Policía de Montevideo
POLICIALES

Hombre se habría "metido" con la hija de otro, una niña de 13 años, y el padre de la menor lo mató de una puñalada

Tras el impacto, el auto perdió el dominio y "habría colisionado sobre la parte lateral izquierda del camión en su zona media", según la misiva oficial.

El auto era conducido por un hombre mayor de edad, quien falleció en el lugar, al tiempo que su acompañante fue trasladada "politraumatizada grave".

El camión, en tanto, era conducido por un hombre mayor de edad que resultó ileso.

La ruta permaneció totalmente obstruida y las autoridades canalizaron el tránsito por faja natural.

Temas:

ruta camión ruta 7

Seguí leyendo

Las más leídas

Uno por uno: quiénes son los uruguayos con alertas rojas buscados por Interpol
RELEVAMIENTO

Uno por uno: quiénes son los uruguayos con alertas rojas buscados por Interpol

Toyota invirtió en empresa fundada por jóvenes uruguayos que automatiza las comunicaciones en automotoras norteamericanas
INVERSIÓN

Toyota invirtió en empresa fundada por jóvenes uruguayos que automatiza las comunicaciones en automotoras norteamericanas

Conductor alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78 años tras volcar en la rambla de Punta del Este

Conductor alcoholizado atropelló y mató a un hombre de 78 años tras volcar en la rambla de Punta del Este

Alejandro Balbi. Archivo
ACCIDENTE

Alejandro Balbi asumió la defensa del motociclista al que chocó el ministro Negro y pidió historia clínica

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos