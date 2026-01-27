Dólar
/ Nacional / INCENDIO

Murió la adolescente de 15 años que estaba bajo el amparo del INAU y había sido internada tras incendio en hogar de Tacuarembó

El foco ígneo se había desarrollado en un centro del departamento de Tacuarembó, gestionado por una organización civil que tiene convenio con el INAU

27 de enero 2026 - 13:25hs
Murió la adolescente de 15 años bajo el amparo del INAU

Foto: Dante Fernadez / FocoUy

Según informó el 21 de enero El Observador, el foco ígneo se había desarrollado en un centro del departamento de Tacuarembó, gestionado por una organización civil que tiene convenio con el INAU.

El fuego comenzó en una habitación vacía y, aunque todos los adolescentes residentes lograron salir del lugar sin mayores complicaciones, la joven de 15 años sufrió afectaciones por inhalación de humo.

Producto de esto, fue trasladada al hospital de Tacuarembó, donde permaneció internada durante varios días hasta su fallecimiento en las últimas horas, de acuerdo a lo informado por el INAU en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

"Desde el momento del hecho, los esfuerzos institucionales han estado destinados a la protección y acompañamiento de las y los adolescentes que se encontraban vinculados al Centro de Acogimiento Familiar (CAFF) —donde ocurrió el incendio— y al acompañamiento de la familia de A.P —la víctima—", escribieron desde el instituto.

Sobre el incendio en particular expresaron que al momento se mantienen "enfocados" en llevar adelante las "acciones institucionales e interinstitucionales para esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades".

"Expresamos nuestras condolencias a familiares y a todas aquellas personas afectadas, y nos comprometemos en avanzar en las acciones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer el derecho a vivir en familia; y que en aquellos casos excepcionales en los que no se encuentre alternativa, puedan gozar de condiciones adecuadas para su crecimiento y desarrollo", cerraron.

