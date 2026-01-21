Dólar
/ Nacional / COMUNICADO

INAU investiga incendio en hogar de Tacuarembó que dejó a una adolescente internada por inhalación de humo

El INAU informó que la familia de la adolescente ya fue notificada del incidente y se encuentra acompañándola en el hospital

21 de enero 2026 - 8:55hs
INAU fachada
Foto: Dante Fernadez / FocoUy

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) inició una investigación de urgencia para esclarecer las causas y posibles responsabilidades del incendio ocurrido en un hogar de Tacuarembó, gestionado por una organización civil que tiene convenio con el INAU. El incidente dejó a una adolescente de 15 años intoxicada por la inhalación de humo, que la obligó a ser internada por afectaciones en sus vías respiratorias.

Según el comunicado emitido por la institución, y al que accedió El Observador, el fuego comenzó en una habitación vacía al momento del suceso. Aunque todos los adolescentes residentes lograron salir del lugar sin mayores complicaciones, la joven de 15 años resultó afectada por la inhalación del humo.

La menor fue trasladada al hospital de Tacuarembó, donde permanece internada bajo vigilancia médica. El INAU informó que la familia de la adolescente ya fue notificada del incidente, se encuentra acompañándola en el hospital "y recibiendo los partes médicos que, en principio, se actualizarán este miércoles después del mediodía".

En tanto, los demás adolescentes residentes en el hogar fueron realojados en otros centros de acogida, mientras que jerarcas del INAU viajaron a Tacuarembó para acompañar al equipo departamental en la investigación y brindar apoyo en las próximas jornadas.

Temas:

INAU adolescente Tacuarembó

