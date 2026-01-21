El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) inició una investigación de urgencia para esclarecer las causas y posibles responsabilidades del incendio ocurrido en un hogar de Tacuarembó, gestionado por una organización civil que tiene convenio con el INAU. El incidente dejó a una adolescente de 15 años intoxicada por la inhalación de humo, que la obligó a ser internada por afectaciones en sus vías respiratorias.
INAU investiga incendio en hogar de Tacuarembó que dejó a una adolescente internada por inhalación de humo
El INAU informó que la familia de la adolescente ya fue notificada del incidente y se encuentra acompañándola en el hospital