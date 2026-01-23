"Es un análisis frío y fuera de contexto": la respuesta del director de Doña Bastarda a la decisión de INAU de declarar "no apto para todo público" su libreto

La murga Doña Bastarda fue una de las protagonistas del primer día del Carnaval 2026, incluso antes de subirse a un escenario oficial por primera vez, y de participar en el Desfile Inaugural (en el que terminó en la segunda posición en su categoría) . Este jueves, INAU anunció que el libreto de su espectáculo es "no apto para todo público" por el contenido del cuplé Juro por mi patria.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) señala que en el texto de la murga campeona del Concurso Oficial en 2025 se "incluye violencia verbal psicológica con amenazas físicas".

"Es una situación de violencia que promueve la imitación de un momento de la historia de la humanidad donde murieron millones de personas. Este tipo de mensajes donde hay amenazas no puede ser recompensado”, dice el reporte hecho por Gabriela Bonda, calificadora de INAU (los calificadores son personas que responden a un llamado público, y no funcionarios de la institución).

DECISIÓN INAU declaró el libreto de Doña Bastarda como "no apto para todo público" y la murga apeló: lo que dice el cuplé

“‘Sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula’, amenaza física, promueve la imitación. Promueve la violencia en un espectáculo donde van menores con un ejemplo violento, donde se menosprecia a millones de personas, judíos, discapacitados, homosexuales, gitanos, etcétera, convirtiéndolos en jabón. Es un peligro traer a un espectáculo el ejemplo de un nazi. Se debe asegurar el derecho de la minoría a una vida libre de discriminación”, agrega el documento.

"Sacada de contexto puede entenderse mal": la respuesta del director de Doña Bastarda

Luego de que se conociera la decisión de INAU, la murga presentó una apelación, y el libro será revisado nuevamente este viernes por otros dos calificadores, que pueden mantener la decisión o revertirla. Si la decisión del INAU se mantiene, Doña Bastarda no podrá actuar en tablados ni en el Concurso Oficial de Carnaval.

Este jueves, durante el desfile, el director responsable de la murga, Camilo Abellá, fue entrevistado en un móvil del programa Polémica en el bar de Canal 10. Allí contó que INAU "se comprometió a este viernes acelerar el proceso para terminar de dar una definición".

"Nosotros esperamos, sabiendo que el contenido que decimos, y esa frase sacada de contexto, puede llegar a entenderse mal pero está en un encuadre que lo que nosotros hacemos es decir que la patria puede llevar, en un momento de sentimiento exacerbado, a errores y a crímenes como los que ya conocemos y puntualmente en ese caso al Holocausto judío cometido por el nazismo", explicó el murguista.

El director de Doña Bastarda explicó que en ese momento del espectáculo "usamos una canción de Rubén Rada que se usaba como telón para los anuncios del comienzo del horario de protección al menor en televisión (en referencia a la canción Yo quiero, que se usaba en un spot del Instituto Interamericano del Niño que se transmitió en toda Latinoamérica a comienzos de los 2000), esa canción empieza en su versión original, tierna, contando lo que haríamos por la patria. Y en el cuplé empieza a haber una escalada, siempre un paso más, un paso más, hasta mostrar hasta donde se puede llegar. Y lo acompaña tanto lo visual como lo escénico y lo sonoro".

16HGl_hCB_ucYFUI

"Por eso nosotros estamos muy tranquilos de que el mensaje está apoyado en todas las aristas artísticas como para que se entienda bien, el tema es que al leerlo solo, crudo, quizás sin prestarle tanta atención pueda llegar a malinterpretarse", agregó, además de señalar que en los ensayos "no recibimos ninguna crítica por eso. Viendo todo el espectáculo se entiende. Acá es un análisis frío y fuera de contexto".

Abellá contó que la referencia a ese episodio histórico "Es un hecho real que sucedió y que es una muestra de hasta donde se puede llegar, históricamente, con el patriotismo exacerbado. Mencionamos ese hecho para ilustrar hasta donde puede llegar la violencia, el odio, representar lo que pasó en la historia. Entendemos que es un bloque y un espectáculo que se puede malinterpretar, y puede incomodar. Pero estamos siendo fieles al relato histórico, es una expresión fuerte, y por eso entiendo que sin el contexto pueda sonar crudo, pero lo contamos como algo que sucedió".

Cómo sigue el caso de Doña Bastarda en INAU

Luego de que el jurado revise este viernes el libreto en segunda instancia, se definirá si la murga puede salir con el espectáculo que ya tiene preparado, o deberá enfrentarse a otro escenario, antes de que comience su gira de tablados y el concurso.

"Hay una especie de temor, porque te descoloca, pero estamos confiados en lo que decimos, y sabemos que en contexto, se entiende. Y vamos a usar todas las posibilidades que tenemos, no nos vamos a quedar sin hacer Carnaval", afirmó Abellá este jueves.

"Hay una última instancia de apelación ante la directiva de INAUen caso que los dos jurados no reviertan la decisión", agregó. El director explicó que "tiene un par de escenarios alternativos pensados" en caso de que ninguna de las instancias de apelación sean favorables al conjunto.