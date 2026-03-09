Secretaría antilavado creará un programa con acceso a "todas las fuentes de información" para detectar crimen organizado y evaluar riesgos

Mejorar el combate al crimen organizado y disminuir el lavado de activos son dos objetivos prioritarios de la administración de Yamandú Orsi. El gobierno se propuso encararlos con acciones en diferentes frentes y, a juicio del mandatario, los resultados obtenidos son exitosos.

“Golpeamos donde duele: en la logística, en el territorio y especialmente en el dinero. En materia de crimen organizado, obtuvimos resultados contundentes”, se congratuló Orsi este lunes en su discurso ante la Asamblea General.

El presidente pronunció esas palabras tras destacar la creación de un sistema integrado que “permitió” la captura de “ líderes de bandas vinculadas al narcotráfico , desarticular redes de microtráfico con ramificaciones carcelarias e internacionales, y concretar extradiciones de figuras clave vinculadas a redes de tráfico de cocaína con destino a Europa” .

PARLAMENTO Lavado de activos: división colorada permitió bajar el tope para uso de efectivo pero gobierno no consiguió los votos para eliminar fiscalía especializada

JUSTICIA Fiscal de Lavado concretó pedido de imputación contra titular de Pasfer; la audiencia será luego de la feria

Este sistema, conocido por la sigla Silcon e integrado por todas las instituciones del Estado que actúan en estos dos temas, no es el único cambio que impulsará, ya que la secretaría antilavado –que funciona en Presidencia– está trabajando en un proyecto para unificar las bases de datos que hay en el Estado y otras fuentes de información con el objetivo de mejorar sus tareas .

El proyecto no fue anunciado públicamente, pero la idea está contenida en la memoria anual del organismo enviada por Orsi al Parlamento. “La Senaclaft está trabajando en conjunto con la división de gestión de gobierno electrónico en el desarrollo de un sistema de información”, se lee en el documento.

El informe subraya que la secretaría “recibe información de diversas fuentes oficiales” y también maneja fuentes abiertas, por lo que se busca su “integración en una base de datos uniforme”.

La memoria plantea que los principales objetivos del programa serán realizar tareas de investigación, establecer perfiles de riesgo y realizar informes estadísticos. “Será utilizado como herramienta de gestión interna de datos y deberá explotar y gestionar todas las fuentes de información e identificar situaciones anómalas, atípicas o sospechosas”.

“Asimismo, posibilitará detectar maniobras del crimen organizado e identificar y evaluar situaciones de riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, notificando al Silccon sobre las alertas más relevantes”, sentencia.

Perfil alto

Liderada por Sandra Libonatti, la secretaría antilavado se propuso este período estar más presente en las discusiones y aumentar su colaboración con la Fiscalía y la Justicia.

En este sentido, el informe destaca que aplicó 23 apercibimientos, 34 observaciones y 36 multas por un total de $9,5 millones y promovió un juicio ejecutivo para cobrar otros $280.460.

También intervino en 47 investigaciones –la causa Conexión Ganadera es quizás la de mayor repercusión– a través del asesoramiento individual o de la formación de equipos multidisciplinarios. “Teniendo en cuenta la magnitud de estos delitos, es esencial la cooperación entre las distintas agencias reguladoras, de inteligencia y de aplicación de la ley para identificar todas las fuentes de ganancias ilegales, rastrear los bienes y decomisarlos”.

“En el marco de estas investigaciones judiciales finalizadas o en curso se han elaborado los respectivos informes involucrando a 609 personas físicas, 157 personas jurídicas, 195 bienes muebles y 151 bienes inmuebles”, agrega.

Respecto a la colaboración internacional, recibió consultas por 38 personas físicas y 12 personas jurídicas e identificó bienes por un valor aproximado de 1,8 millones de euros. A su vez, las “consultas pasivas” involucraron a 46 personas físicas y 11 personas jurídicas y fue posible identificar bienes pertenecientes por US$ 7,3 millones.