Fiscal de Lavado concretó pedido de imputación contra titular de Pasfer; la audiencia será luego de la feria

El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez presentó este martes la solicitud de imputación para Maximiliano Rodríguez, el dueño de Pasfer, una de las empresas tomadoras de ganado, a los que Gustavo Basso le llegó a girar desde cuentas de Conexión Ganadera US$ 23 millones.

El pedido del fiscal a la jueza del caso, Diovanet Olivera , es por los delitos continuados de apropiación indebida y falsificación ideológica por particular. Debido a que este miércoles 24 empieza la feria judicial mayor, la audiencia se fijará en febrero.

Además, ya notificó a las defensas de los imputados y de las víctimas que el 4 de febrero se realizará una audiencia para discutir la revisión de las medidas cautelares impuestas a Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow (ambos en prisión) y Daniela Cabral (en prisión domiciliaria) , en julio y que ahora se vencen.

Pasfer es uno de los capítulos de la causa Conexión Ganadera vinculado a los manejos irregulares de dinero que hacía Basso con los recursos que le confiaban los inversores.

Según declaró Rodríguez ante la fiscalía el 19 de noviembre, la empresa Pasfer vivía desde 2019 del dinero que Basso le adelantaba y en determinado momento del año 2023, le dijo que tenía que firmarle unos documentos. Afirmó que para hacerse cargo de ganado de Conexión Ganadera, no le pidió nada a Basso y Basso no le dio explicaciones. Dijo que “el centro de la relación con Basso”, era que “él ponía las condiciones”.

Así es que figura en 69 contratos de clientes de Conexión Ganadera como tomador de ganado. Sin embargo, dijo que hay cuatro o cinco contratos que él no firmó y que hay más de 20 contratos en los que si bien figura con ganado, esos animales nunca ingresaron a su campo.

A su vez, un informe que el síndico Alfredo Ciavattone le entregó a la Fiscalía de Lavado indicó que de acuerdo a los registros existentes en Conexión Ganadera entre el 21 de febrero de 2020 y el 28 de marzo de 2025 se registraron egresos contables de la empresa a Pasfer por US$ 23.638.146. Al declarar Rodríguez había dicho que en total eran unos US$ 13 millones.

Entre los hechos por los que se señala a Rodríguez, también figura la venta de 3.550 cabezas de ganado en un remate que se hizo en diciembre de 2024. En ese caso, el remate estuvo a cargo de Alfredo Rava, yerno de Basso y esposo de Agustina Basso. Asimismo, otro hecho singular es que buena parte de los animales que estaban en el campo de Pasfer estaban a nombre de Rava. Por todos esos hechos, el fiscal solicitó el delito de apropiación indebida.

Por otra parte, el delito de falsificación ideológica obedece a que Rodríguez afirmó que la última declaración jurada ante el Ministerio de Ganadería correspondiente a junio de 2024, que hizo en setiembre, anotó que tenía 3 .711 animales de inversores de Conexión Ganadera "a ojo".

Agregó que le pidió a una persona (que prefirió no nombrar), que le aportara los datos que existían en el campo. “En ese momento existían 4 .047 a nombre de inversores, y lo que se hizo fue un cálculo a ojo, se puso 3 .711 a nombre de inversores”. Había declardo tener en total 12.800.

Sin embargo, al hacerse la inspección en el campo se encontró menos del 10% de esos animales.