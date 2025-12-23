Conexión Ganadera y deuda de Fricasa: denunciaron a las hijas y al yerno de Basso por seguir cobrando tras su muerte

La noticia surgió del concurso de frigorífico Casa Blanca, que le debía a Gustavo Basso unos US$ 27 millones. Sin embargo, en ese concurso, el síndico Alfredo Ciavattone en nombre de la herencia de Basso se presentó como acreedor con US$ 15,5 millones por préstamos dinerarios con garantia hipotecaria efectuados por Basso, así como la compraventa de animales para faena, cuyo precio no había sido pagado.

Como informó El Observador , la interventora del concurso del frigorífico, la contadora Alicia Carlevaro, le verificó sólo US$ 3 millones en el entendido de que parte de la deuda se perdió en intereses que prescribieron, e informó que Candelaria Basso y su marido, Alfredo Rava, luego de la muerte de Basso, habían instruido que los pagos correspondientes al Escritorio Basso se realizaran a una cuenta bancaria personal bajo titularidad de ambos.

De lo que surge del escrito de la interventora recibieron 14 transferencias por US$ 280.518, todas posteriores al 28 de noviembre de 2024. Sin embargo, surgió más información sobre la existencia de más transferencias por montos similares a los detectados.

JUSTICIA Robo sin fin en Conexión Ganadera: la hija y yerno de Basso siguieron cobrando en una cuenta personal deuda del frigorífico Casa Blanca después de su muerte

INDAGATORIA PENAL Conexión Ganadera: la fiscalía de Lavado pedirá la imputación de Maximiliano Rodríguez antes de la feria y citará a hijos de Basso y Carrasco en febrero

El descubrimiento de esa situación motivó que dos estudios jurídicos denunciaran penalmente a las hijas de Basso y a su yerno por estos hechos. Los tres ya fueron citados por la fiscalía de Lavado como indagados en la causa y deberá declarar el 18 y 19 de febrero de 2026.

La denuncia sostiene que “Agustina y Candelaria Basso comparecieron ante la alguacil denunciando créditos inexistentes, partiendo de que los habían cobrado previamente como consecuencia de la instrucción expresa al Frigorifico Casa Blanca S.A. para que el dinero se transfiriera a una cuenta bajo titularidad de Agustina Basso Cabral y Alfredo Rava Goyeche, evitando los bloqueos derivados del fallecimiento del Sr. Basso Pallares así como las medidas cautelares decretadas en el concurso necesario de Conexión Ganadera Ltda (embargo de US$ 250 millones sobre sus socios)”, afirmaron los abogados Graciana Abelenda, Santiago Alonso, Joaquín Bonaudi y Leonardo Costa.

En ese sentido piden que se investigue a las hijas de Basso ya que “a sabiendas de haber cobrado créditos de Gustavo Basso contra Fricasa, de todas formas los denunciaron como existentes y exigibles ante la Alguacil del Juzgado de Florida”.

“Resulta imposible sostener que los señores Rava, Basso Cabral y Cabral Bilhere hayan obrado de buena fe, considerando que la señora Cabral Bilhere declaró ante este Fiscal que se dedicaba a la conciliación de cuentas bancarias del Escritorio y fue desde allí que se instruyó el cambio de cuenta beneficiaria para los pagos posteriores al referido fallecimiento”, dijo.

A esos hechos sumaron que las hermanas Basso denunciaron créditos de Fricasa superiores a los US$ 20 millones, que Rava y Candelaria Basso fueron los beneficiarios de los pagos realizados por Fricasa en su cuenta bancaria; y que las familiares de Basso participaron de los procesos judiciales donde se ventilan estos créditos, sosteniendo su existencia.

Los denunciantes afirmaron que “el origen de estos fondos sería ilícito, partiendo de que se trata de dinero aportado por las víctimas de Conexión Ganadera para la adquisición de ganado, pero fue desviado a terceras personas jurídicas (en este caso a Fricasa) y posteriormente convertido, resultando Rava y Basso beneficiarios de los mismos”.

Por eso afirmaron que esos pagos “constituirián cuanto menos una asistencia al lavado en los términos del art. 33 de la Ley Nro. 19.574, si no una participación directa en el delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia”.

Señalaron que al cobrar los créditos contra Fricasa su hija y su yerno, “habrían culminado parte de la estafa iniciada por Gustavo Basso y por el resto de los directores de Conexión Ganadera, pues todos tendrían perfecto conocimiento de la naturaleza de la deuda de Fricasa”.

Los abogados pide que se investiguen los hechos en los que engloban a toda la familia Basso Cabral "sin considerar análogas maniobras sobre otros bienes y derechos incluidos por las herederas en los mencionados procesos judiciales, todas con el fin de perjudicar a las víctimas de Conexión Ganadera".