FISCALÍA

Abogado de la hija de Pablo Carrasco aseguró que transferencias millonarias no eran con fondos de Conexión Ganadera

Este miércoles declararon ante el fiscal Enrique Rodríguez la hija de Gustavo Basso y el yerno del empresario fallecido

18 de febrero 2026 - 15:24hs
20250717 Jorge Barrera. Audiencia por Conexión Ganadera.
Foto: Inés Guimaraens

El abogado de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, Jorge Barrera, aseguró que las transferencias que hizo Marcela Carrasco (hija de él) por unos US$ 16 millones no eran fondos de Conexión Ganadera, sino de la empresa en la que trabajaba.

Según la información que remitió el Banco Central del Uruguay (BCU) a la Fiscalía, Marcela Carrasco transfirió entre 2018 y 2025 un total de US$ 15.893.591 desde bancos uruguayos hacia cuentas locales y del exterior, en un total de 85 operaciones, tal como informó El Observador.

Consultado al respecto, el abogado Barrera –que también defiende a Marcela Carrasco– dijo que responderá ante el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, pero que esos fondos eran de una empresa distinta a Conexión Ganadera.

"Si trabajás para una empresa, por más que firmes vos, la plata es de la empresa, no es fondos que manejás tu sino que son fondos de una empresa que, en este caso, ni siquiera era Conexión Ganadera. Pero se lo vamos a explicar primero al fiscal", argumentó Barrera.

Sus declaraciones se dieron a la salida de una audiencia en la que declaró el yerno de Gustavo Basso, Alfredo Rava. Este miércoles también declara Agustina Basso, hija del empresario fallecido.

Barrera aseguró que estas instancias judiciales, como la audiencia de este miércoles y otras que tendrán lugar los próximos días, sirven para esclarecer si existió o no delito, quiénes son los responsables y qué grado de responsbabilidad tiene cada involucrado.

"Si bien podemos estar hablando de toda una organización la responsabilidad penal es individual, no hay una colectiva o responsabilidad penal jurídica", sostuvo el abogado.

Sobre el desenlace de la investigación por este tema, Barrera dijo ser partidario de ir hacia un juicio oral y público, lo que consideró "más garantista para todas las partes".

En el caso de sus defendidos, ambos cumplen con prisión preventiva efectiva.

Este jueves declararán Candelaria Basso, la otra hija de Basso y Cabral, y Jorge Cunietti, socio de Candelaria en Cuchilla de Silveira y señalado como testaferro de Basso.

Conexión Ganadera Pablo Carrasco

