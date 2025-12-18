Robo sin fin en Conexión Ganadera: la hija y yerno de Basso siguieron cobrando en una cuenta personal deuda del frigorífico Casa Blanca después de su muerte

Seis días después de la muerte de Gustavo Basso , su familia se presentó en el juzgado de Florida a pedir la apertura de la sucesión “a beneficio de inventario” , lo que significa que el heredero solo responde por las deudas del fallecido hasta donde alcanzan los bienes heredados, protegiendo el patrimonio personal. En ese escrito la familia declaró que había créditos de Basso por anticipos y ventas al frigorífico Casa Blanca de Paysandú por más de US$ 18 millones.

Posteriormente, al momento de realizar el "Inventario Solemne y Estimativo", la familia declaró que había créditos de Basso por anticipos y ventas al frigorífico Casa Blanca de Paysandú por más de US$ 18 millones.

Tras la solicitud de un grupo de acreedores que mantenían arrendamientos de campos pendientes de pago, representados por Bragard Abogados, Orihuela Abogados, Santiago Alonso y Graciana Abelenda, la Justicia decretó en agosto el concurso necesario de la herencia.

Finalmente, el síndico del concurso de la herencia de Basso, Alfredo Ciavattone se presentó como acreedor de Fricasa con US$ 15,5 millones por préstamos dinerarios con garantia hipotecaria efectuados por Basso, así como la compraventa de animales para faena, cuyo precio no había sido pagado.

Según surge del escrito al que accedió El Observador, la interventora del concurso del frigorífico, la contadora Alicia Carlevaro, le verificó a la herencia de Basso créditos a cobrar por US$ 3 millones.

Parte de la deuda se perdió en intereses que prescribieron, pero lo más revelador de ese escrito fue que Carlevaro dio cuenta de que Candelaria Basso y su marido, Alfredo Rava, habían instruido que los pagos correspondientes al Escritorio Basso se realizaran a una cuenta bancaria personal bajo titularidad de ambos.

Carlevaro afirmó que “la Herencia Basso” pidió verificar “un crédito originado en venta de ganado para faena, documentado en facturas” por US$ 8.539.787,75.

Según explicó al analizar las facturas presentadas surge que suman US$ 6.608.072,37, pero no presentaron comprobantes por el saldo.

Además, Carlevaro informó que “todas las facturas presentadas por la insinuante están incluidas en el estado de cuentas de Gustavo Basso que surge de la contabilidad de la empresa Fricasa, y figuran como abonadas con transferencias bancarias a la cuenta de Gustavo Basso y luego del fallecimiento del mismo a la cuenta de Alfredo Rava /Agustina Basso según instrucción recibida por representantes del escritorio Basso”.

En el siguiente cuadro incluido en el escrito de la interventora se muestran los pagos. Los realizados desde el 20 de diciembre de 2024 en adelante fueron entregados a Rava/Basso en dólares:

Las deudas de Casa Blanca con Basso

Al declarar el gerente general del frigorífico Casa Blanca, Carlos Fuidio, en el marco de la causa de Conexión Ganadera, no logró explicar por qué Gustavo Basso le entregaba ganado para faenar al punto de que llegara a acumularse una dunda de US$ 27 millones sin que le realizara ningún tipo de reclamo.

Finalmente, en el inventario de la herencia de Basso se declaró una deuda de US$ 18 millones, se presentó documentación por US$ 15 millones y la interventora en el concurso voluntario de Fricasa terminó verificando US$ 3 millones.

Del escrito surge que la contadora interventora, verificó a favor de la herencia Basso un crédito por US$ 1,7 millones con privilegio especial, por tener garantía hipotecaria, y otro por la suma de US$ 1,2 millones, también con hipoteca, lo que implica que irán primero a la lista de los que cobrarán.

Los restantes créditos fueron considerados prescriptos debido a que el código de comercio fija un plazo de cuatro años para reclamar los intereses de una deuda, si no se interrumpe esa prescripción, luego no es posible reclamarla.

En los casos en que se trata de un vale que se garantiza mediante hipoteca, si el deudor no paga lo habitual es que se ejecute enseguida debido a que existe un inmueble para cobrar. En este caso surge que Fricasa no pagaba, Basso no reclamaba ni ejecutaba, por lo que ahora la intervetora entendió que el resto de la deuda está prescripta.