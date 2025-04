Conexión Ganadera: gerente general del frigorífico Casa Blanca no pudo explicar deuda con Gustavo Basso por US$ 27 millones

El gerente general del frigorífico Casa Blanca, Carlos Fuidio compareció este viernes ante el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez en la indagatoria sobre la causa de Conexión Ganadera . En su testimonio no logró explicar por qué Gustavo Basso le entregaba ganado para faenar al punto de que llegara a acumularse una dunda de US$ 27,7 millones sin que le realizara ningún tipo de reclamo.

El fiscal reparó en que US$ 27 millones es demasiada plata para que un productor rural siga entregando ganado sin reclamar el pago. Le preguntó si Basso nunca se había enojado o le expresó un "hasta acá llegamos", ante lo cual Fuidio señaló que no porque Basso quería que el frigorífico "siguiera funcionando".

En otro momento de la audiencia el fiscal reiteró la pregunta sobre si en algún momento Basso le había prestado plata, dada su condición de prestamista que ha quedado verificada en la indagatoria. El gerente respondió que no, que sólo le entregaba vacas.

Ante la insistencia del fiscal que le pidió "toda la verdad" porque va a acceder a estados contables y se va a enterar, Fiudio afirmo que "alguna vez" le pudo haber girado US$ 200 mil o US$ 300 mil.

Luego de varias preguntas, el interrogado contó que "para garantizar la deuda con Basso" en algún momento había firmado una hipoteca de un campo pero cuando el fiscal le preguntó por el valor del campo de unas 300 hectáreas, estimó que sería de US$ 1 millón. Dijo que esa hipoteca continúa vigente.

En su testimonio tambié se refirió a la participación de la viuda de Basso, Daniela Cabral e indicó que si bien el siempre trataba con Basse, ella era la que se encargaba de las cobranzas de Conexión Gandera, cobraba los cheques y que alguna vez se comunicaban con ella. También dijo que el yerno de ellos, Alfredo Rava estaba en la operativa de la empresa.

Sobre Pablo Carrasco dijo que sólo lo vio una vez que fue cuando se hizo el lanzamiento de la carne premium Stradivarius.

Además de Fuidio, esta semana declararon cuatro personas que trabajaron para Conexión Ganadera, entre ellos, escribanos que asesoraron en momentos puntuales. Según dijeron las fuentes los trabajadores detallaron la operativa de la empresa y relataron que luego de la caída recibieron a los clientes indignados.

El fiscal Rodríguez ya le tomó declaración al exgerente general de Conexión Ganadera Martín Bartol, al encargado de la trazabilidad y el movimiento de ganado Diego Quiroga, al exgerente operativo de cuentas Rodolfo Flores, al responsable de la administradora de ganado Pasfer Maximiliano Rodríguez y al contador Juan Carlos Santeugini.

El contador Santeugini aportó información muy relevante a la causa ya que declaró que Conexión Ganadera Sociedad Limitada “no recibía el aporte de los inversores. Lo único que hacía esta empresa era que comisionaba entre Hernandarias con los dueños de los campos o con los arrendadores”, dijo

“Pero la plata de inversores no entraba acá en esta empresa, es más, la empresa nunca debió nada durante toda Conexión Ganadera limitada, nunca debió a ningún inversor, no había pasivo, no sé si me explico lo que le quiero decir”.