Pablo Budna, secretario técnico de Nacional, no seguirá en el club en 2026

El secretario técnico de Nacional , Pablo Budna, no continuará en el tricolor en el 2026 , confirmaron fuentes del club a Referí.

Budna, argentino, llegó a Nacional a principios de 2025 como una de las apuestas institucionales de Ricardo Vairo y Flavio Perchman , en sustitución de Sebastián Taramasco .

"Lo conozco hace mucho tiempo, trabajó mucho en Boca Juniors como director deportivo y fue encargado de scouting de Manchester (United) y Arsenal, lo que le va a dar un perfil más internacional a la función", expresó Perchman en la previa a las elecciones.

Budna también es reconocido por ser quien llevó a Emiliano "Dibu" Martínez de las juveniles de Independiente de Avellaneda al Arsenal.

En Nacional trabajó acompañado por Martín Ligüera, y apoyó la labor del director deportivo Sebastián Eguren, con un rol más vinculado al scouting.

La decisión de cortar el vínculo con el argentino, al que le quedaba un año de contrato, fue tomada por la directiva tricolor en las últimas semanas, y fue comunicada este miércoles.