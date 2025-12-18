Dólar
Pablo Budna, secretario técnico de Nacional, no seguirá en el club en 2026

Antes de su llegada a Nacional, Budna trabajó en Boca Juniors y fue jefe de scouting del Manchester United y el Arsenal

18 de diciembre 2025 - 11:43hs
Pablo Budna, secretario técnico de Nacional

Pablo Budna, secretario técnico de Nacional

El secretario técnico de Nacional, Pablo Budna, no continuará en el tricolor en el 2026, confirmaron fuentes del club a Referí.

Budna, argentino, llegó a Nacional a principios de 2025 como una de las apuestas institucionales de Ricardo Vairo y Flavio Perchman, en sustitución de Sebastián Taramasco.

"Lo conozco hace mucho tiempo, trabajó mucho en Boca Juniors como director deportivo y fue encargado de scouting de Manchester (United) y Arsenal, lo que le va a dar un perfil más internacional a la función", expresó Perchman en la previa a las elecciones.

Budna también es reconocido por ser quien llevó a Emiliano "Dibu" Martínez de las juveniles de Independiente de Avellaneda al Arsenal.

Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional
NACIONAL

"Me preocupo más cuando gano que cuando pierdo, cuando gano soy más insoportable": Jadson Viera, el DT campeón con Nacional, habló de todo con Referí

Festejo de Kike Olivera
NACIONAL

Se cayó la negociación de Nacional por Kike Olivera al no haber acercamiento entre las partes y aparecer otros clubes interesados

En Nacional trabajó acompañado por Martín Ligüera, y apoyó la labor del director deportivo Sebastián Eguren, con un rol más vinculado al scouting.

La decisión de cortar el vínculo con el argentino, al que le quedaba un año de contrato, fue tomada por la directiva tricolor en las últimas semanas, y fue comunicada este miércoles.

