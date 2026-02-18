Dólar
/ Nacional / CASO PENADÉS

Gustavo Penadés y Romina Celeste podrían volver a encontrarse este jueves en una audiencia

Además de Papasso, está previsto que concurra a declarar un hombre que fue portero en un edificio en el que vivió el exlegislador durante los 90

18 de febrero 2026 - 12:07hs
Romina Celeste y Gustavo Penadés
Romina Celeste y Gustavo Penadés

Este jueves Romina Celeste Papasso y Gustavo Penadés podrían volver a encontrarse en el juzgado de Juan Carlos Gómez en el marco de una nueva audiencia por el caso contra el exlegislador nacionalista, según confirmaron fuentes de Fiscalía a El Observador.

Luego de los feriados del lunes y martes por Carnaval, este miércoles, jueves y viernes se espera el desarrollo de nuevas audiencias por el caso Penadés.

Para la del jueves, que tendrá lugar sobre las 14:30 horas, fue citada Romina Celeste, aunque por el momento no es segura su comparecencia ya que se encuentra "con un tema de salud", según informaron fuentes del caso a El Observador.

A finales de diciembre, la exmilitante del Partido Nacional tuvo un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 200 de la Ruta 10, en el departamento de Rocha.

La conductora se dirigía en dirección oeste sobre las 22:30 cuando despistó y volcó fuera de la carretera. Pese al siniestro, no sufrió heridas de entidad.

Su asistencia al juzgado tiene por objetivo indagar en cómo comenzó su vínculo con Penadés y los giros en cuanto a su postura a lo largo del caso.

Además de Papasso, está previsto que concurra a declarar un hombre que fue portero en un edificio en el que vivió el exlegislador durante los '90, informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

La actual fiscal del caso, Isabel Ithurralde, pidió meses atrás la pena máxima de 16 años para el exsenador.

Aunque la etapa del juicio aún no ha comenzado, está previsto que inicie en el mediano plazo luego de la depuración de pruebas y testigos.

La fiscal incluyó a 14 víctimas, como ya informó El Observador, de las cuales diez tienen identidad reservada y declararon anticipadamente con el fin de no volverlo a hacer en el juicio.

