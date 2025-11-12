Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Jueves:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / INVESTIGACIÓN

Caso Penadés: tres sindicatos policiales piden que se investigue si fueron espiados por "organismo de inteligencia ilegal" que lideró Carlos Taroco

Carlos Taroco fue condenado en marzo de 2024 por liderar una pesquisa ilegal que buscaba acceder a información de las víctimas de Penadés

12 de noviembre 2025 - 10:41hs
achaAAtaroco

Los sindicatos policiales de Artigas, Canelones y de la Policía Caminera presentaron este martes respectivos petitorios al Ministerio del Interior para conocer si sus líderes fueron investigados por la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que fue creada en 2021 y liderada años atrás por Carlos Taroco.

Tarocco, que también se desempeñó como director del Comcar, fue condenado en marzo de 2024 por liderar una pesquisa ilegal desde este organismo para acceder a información de las víctimas de abuso sexual del exsenador nacionalista Gustavo Penadés.

El petitorio de los tres sindicatos se suma al que había realizado meses atrás el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen). Este gremio también presentó una denuncia penal, que está siendo investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.

Más noticias
Jonathan Mastropierro
CASO PENADÉS

Jonathan Mastropierro denunció que Carlos Taroco lo amenazó de muerte a él y al policía desaparecido

Carlos Taroco
LIBERTAD

El exdirector del Comcar, Carlos Taroco, quedó en libertad luego de cumplir condena por la trama Penadés

“Se informó a Carlos Negro en la reunión de este martes con el presidente Yamandú Orsi que los sindicatos iban a solicitar conocer si sus representantes fueron "espiados" por dicho "organismo de inteligencia ilegal", dijo a El Observador Germán Gutiérrez, que lidera el Sitrapen.

El "temor" que tienen los dirigentes sindicales "radica en que los sindicatos más combativos son los que están más expuestos para cualquier operación de inteligencia". "Puede darse que digan: 'fijate si fulano se mandó tal cagada', y así manchar tu imagen y, sin denunciar en Fiscalía, puede ameritar abrir un sumario. Te investigo porque no me gusta tu cara", ejemplificó Gutiérrez.

Estando al frente de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación, Taroco se encargó, junto con otros funcionarios también condenados, de investigar a dos de las personas que denunciaron a Penadés: Jonathan Mastropierro y Romina Celeste Papasso. Se buscaba implantar la idea de que la causa contra el entonces dirigente nacionalista estaba armada. Taroco ingresó a prisión preventiva en octubre de 2023, fue condenado en marzo de 2024 y recuperó la libertad en setiembre de 2025.

Temas:

sindicatos Carlos Taroco Ministerio del Interior Comcar policía Gustavo Penadés

Seguí leyendo

Las más leídas

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles
SUPERGÁS

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera fue duro con Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y opinó de los arbitrajes

Condenaron a prisión a la funcionaria del Fondo Social del Sunca responsable del desvío millonario
SUNCA

Condenaron a prisión a la funcionaria del Fondo Social del Sunca responsable del desvío millonario

Roby Schindler y Yamandú Orsi
NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS

"Hay tiempos y hay formas" y Orsi "es un ser con ángel": presidente del Comité Israelita se desmarcó del reclamo de la B'nai B'rith

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos