Defensa de Penadés cuestionó extensión de prisión preventiva y criticó "ensañamiento" y "castigo anticipado"

Este jueves, la jueza Marcela Vargas resolvió que el exsenador nacionalista Gustavo Penadés y el exdocente de Historia Sebastián Mauvezín continúen en prisión preventiva hasta abril de 2026. Esta decisión sobre las medidas cautelares se produjo un día después de que la fiscal Isabel Ithurralde presentara la acusación formal, poniendo fin a la investigación que había iniciado hace dos años la fiscal Alicia Ghione, quien se apartó del caso por razones de salud.

La abogada defensora de Penadés, Laura Robatto, criticó la acusación presentada por la Fiscalía y la prolongación de la prisión preventiva, que ambos deberán cumplir hasta abril de 2026. Robatto, en su intervención, cuestionó la forma en que se ha manejado el proceso desde su inicio. "Las audiencias suelen transformarse bastante más tranquilas a partir de un nuevo tipo de fiscal. ¿Pero cómo se encara una acusación por 16 años por parte de la Fiscalía?", expresó, añadiendo que, en el momento en que decidieron no aceptar un juicio abreviado, lo hicieron porque su defendido, al igual que el coimputado Mauvezín, entendían que eran inocentes. "Nosotros en el momento en que decidimos no aceptar un abreviado, se espera la acusación. Y la acusación es simplemente, y nada menos, después de dos años, que la Fiscalía diga, voy a acusar por esto, voy a tipificar esto y voy a demostrar esto", señaló, insistiendo en que la carga de la prueba corresponde a la Fiscalía y no a la defensa.

La abogada también lamentó lo que consideró un "disparate" al mantener la prisión preventiva de Penadés y Mauvezín. "En los dos años que lleva preso, no lo fue a ver un solo político", insistió, y agregó que la prisión preventiva de Mauvezín, en particular, es "absolutamente disparatada" , al compararlo con otros casos en los que acusados de hechos similares no pasaron ni un día en prisión.

Robatto criticó la manera en que la Fiscalía ha manejado las pruebas y los testigos, afirmando que los argumentos han ido cambiando constantemente y que algunos testimonios han sido presentados de manera anticipada de forma "totalmente ridícula" . "Nosotros pedimos una sola prueba anticipada, dos veces, y se nos negó. Después dicen que tenemos garantías. La formalidad de que podamos apelar no implica la materialidad," agregó.

En cuanto a las acusaciones de amedrentamiento, Robatto defendió a su cliente, quien fue señalado por la jueza Vargas por haber tosido fuerte durante las audiencias pasadas. "Mi defendido tosió porque estaba enfermo," replicó la abogada, quien también aclaró que, en audiencias anteriores, Penadés había asistido a un policía que sufrió un cuadro de hipoglucemia. "Dos años después se le reprocha al señor que tuvo esa gentileza," lamentó.

La defensora también expresó su indignación por la prolongación de la prisión preventiva, considerándola un "castigo anticipado". "Se está adelantando la pena. ¿Para qué vas a ir a juicio si vuelves a estar preso?" cuestionó, añadiendo que, si Penadés y Mauvezín fueran absueltos, nadie podrá reparar el daño que les ha causado la privación de libertad, la pérdida de trabajo y el impacto social y familiar.

"El caso se mediatizó y eso va en perjuicio de los imputados"

La abogada hizo hincapié en la mediatización del caso, que, según ella, ha perjudicado a sus defendidos. "El caso se mediatizó mucho, eso siempre va en perjuicio del imputado, no es a beneficio," explicó Robatto. Además, subrayó que a lo largo del proceso judicial se ha observado un "ensañamiento" hacia Penadés y Mauvezín, especialmente por la forma en que se han gestionado las garantías procesales. "No saber a dos años de la acusación quién te acusa, es grave," sentenció.

Finalmente, Robatto defendió a su cliente, afirmando estar "orgullosa de defender a Penadés" y destacó que, en ningún momento, el exsenador intentó intimidar a los testigos. "Mi defendido tosió porque estaba enfermo y saludó. Esos fueron los dos argumentos que se trajeron acá," concluyó, reiterando su indignación por la falta de garantías y el trato desigual que han recibido Penadés y Mauvezín.